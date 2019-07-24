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Зрелище не для слабонервных: африканский студент откусил часть подбородка новополочанину

25.07.2019 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Случай произошел в начале июля в Новополоцке, возле ночного клуба.

Иностранный студент Полоцкого университета вместе с друзьями и своей девушкой проводил время в клубе. После закрытия клуба возле расположенного неподалеку магазина произошел конфликт с местными жителями.

Янн Комбо, представитель африканских студентов Полоцкого университета, подтвердил «Нашей Ниве» правдивость этой истории.

По его словам, студент из Конго находился в клубе вместе с девушкой. Девушка — белоруска, местная жительница. И когда они вышли из клуба, к ним привязались местные парни: начали оскорблять темнокожего студента, спрашивать у девушки "а чего это ты с негром?". 

Слово за слово — завязалась драка, в ходе которой студент и вцепился зубами в лицо одного из местных жителей.

В результате студент откусил своему оппоненту часть подбородка.



Потерпевшего госпитализировали, сделали операцию. Студента и его девушку доставили в милицию. Известно, что они были пьяны.

Заведено уголовное дело.
 
 
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Случай произошел в начале июля в Новополоцке, возле ночного клуба.
 
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