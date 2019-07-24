Зрелище не для слабонервных: африканский студент откусил часть подбородка новополочанину

Иностранный студент Полоцкого университета вместе с друзьями и своей девушкой проводил время в клубе. После закрытия клуба возле расположенного неподалеку магазина произошел конфликт с местными жителями.





Нашей Ниве » правдивость этой истории. Янн Комбо, представитель африканских студентов Полоцкого университета, подтвердил «» правдивость этой истории.





По его словам, студент из Конго находился в клубе вместе с девушкой. Девушка — белоруска, местная жительница. И когда они вышли из клуба, к ним привязались местные парни: начали оскорблять темнокожего студента, спрашивать у девушки "а чего это ты с негром?".





Слово за слово — завязалась драка, в ходе которой студент и вцепился зубами в лицо одного из местных жителей.





В результате студент откусил своему оппоненту часть подбородка.













Потерпевшего госпитализировали, сделали операцию. Студента и его девушку доставили в милицию. Известно, что они были пьяны.





Заведено уголовное дело.



