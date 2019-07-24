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Зрелище не для слабонервных: африканский студент откусил часть подбородка новополочанину
Источник материала: Партизан
Случай произошел в начале июля в Новополоцке, возле ночного клуба.
Иностранный студент Полоцкого университета вместе с друзьями и своей девушкой проводил время в клубе. После закрытия клуба возле расположенного неподалеку магазина произошел конфликт с местными жителями.
Янн Комбо, представитель африканских студентов Полоцкого университета, подтвердил «
По его словам, студент из Конго находился в клубе вместе с девушкой. Девушка — белоруска, местная жительница. И когда они вышли из клуба, к ним привязались местные парни: начали оскорблять темнокожего студента, спрашивать у девушки "а чего это ты с негром?".
Слово за слово — завязалась драка, в ходе которой студент и вцепился зубами в лицо одного из местных жителей.
В результате студент откусил своему оппоненту часть подбородка.
Потерпевшего госпитализировали, сделали операцию. Студента и его девушку доставили в милицию. Известно, что они были пьяны.
Заведено уголовное дело.
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Случай произошел в начале июля в Новополоцке, возле ночного клуба.
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