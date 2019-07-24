Осенью вузы не досчитаются до 3 тысяч студентов - их заберут в армию









Об этом сегодня сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко.





Отвечая на вопрос о прогнозах по увеличению количества призванных в армию после вступления в силу закона, Александр Шкиренко отметил, что речь на данный момент идет о расчетных, приблизительных цифрах. "В среднем осенью до 2,5-3 тыс. и весной до 1,5 тыс. человек", - сказал он.









"Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки. Первый призыв, проведенный по закону, который вступит в силу, покажет", - сказал Александр Шкиренко.







