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Осенью вузы не досчитаются до 3 тысяч студентов - их заберут в армию
Источник материала: Партизан
После вступления в силу скандально известного закона об отсрочках прогнозируется увеличение числа призванных в армию молодых людей: осенью до 2,5-3 тыс., весной - до 1,5 тыс.
Об этом сегодня сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко.
Отвечая на вопрос о прогнозах по увеличению количества призванных в армию после вступления в силу закона, Александр Шкиренко отметил, что речь на данный момент идет о расчетных, приблизительных цифрах. "В среднем осенью до 2,5-3 тыс. и весной до 1,5 тыс. человек", - сказал он.
"Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки. Первый призыв, проведенный по закону, который вступит в силу, покажет", - сказал Александр Шкиренко.
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После вступления в силу скандально известного закона об отсрочках прогнозируется увеличение числа призванных в армию молодых людей: осенью до 2,5-3 тыс., весной - до...
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