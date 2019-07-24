ЧП могло не быть: машинист предупреждал о проблемах на участке, где сошел с рельсов поезд

Напомним, 24 июля вечером на перегоне Замосточье-Богушевская возле д.Савченки Витебского района сошел с рельсов поезд с цистернами с сжиженным газом.





К счастью, трагедии удалось избежать, поскольку на встречном направлении не было ни пассажирского поезда, ни электрички.





Также повезло, что утечка газа произошла лишь в одной из цистерн и спасатели ее оперативно ликвидировали.





По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку





По данным следствия, в 18 часов 14 минут произошла сработка тормозов грузового поезда, следовавшего со станции Витебск до станции Минск через Оршу. В состав поезда входило 68 вагонов и цистерн. С рельс сошли 15 цистерн, в одной произошла утечка газа, которая ликвидирована сотрудниками МЧС.





Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения цистерн и железнодорожного полотна.





В настоящее время следователями изымается техническая документация и документация по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





сообщает Телеграм-канал Nexta, ЧП можно было бы избежать, если бы руководство БЖД уделило должное внимание сообщению машиниста Красовского, который доложил о проблеме с путями на данном участке ещё в 5:47 утра, то есть более чем за полсуток до схода с рельсов поезда со взрывоопасным грузом. Тем времнем, какТелеграм-канал Nexta,, если бы руководство БЖД уделило должное внимание сообщению машинистакоторый доложил о проблеме с путями на данном участке ещё в 5:47 утра, то есть более чем за полсуток до схода с рельсов поезда со взрывоопасным грузом.







