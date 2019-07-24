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ЧП могло не быть: машинист предупреждал о проблемах на участке, где сошел с рельсов поезд
Источник материала: Партизан
Но руководство БЖД не отнеслось к этому предупреждению серьезно.
Напомним, 24 июля вечером на перегоне Замосточье-Богушевская возле д.Савченки Витебского района сошел с рельсов поезд с цистернами с сжиженным газом.
К счастью, трагедии удалось избежать, поскольку на встречном направлении не было ни пассажирского поезда, ни электрички.
Также повезло, что утечка газа произошла лишь в одной из цистерн и спасатели ее оперативно ликвидировали.
По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку
По данным следствия, в 18 часов 14 минут произошла сработка тормозов грузового поезда, следовавшего со станции Витебск до станции Минск через Оршу. В состав поезда входило 68 вагонов и цистерн. С рельс сошли 15 цистерн, в одной произошла утечка газа, которая ликвидирована сотрудниками МЧС.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения цистерн и железнодорожного полотна.
В настоящее время следователями изымается техническая документация и документация по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Тем времнем, как
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Но руководство БЖД не отнеслось к этому предупреждению серьезно.
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