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ЧП могло не быть: машинист предупреждал о проблемах на участке, где сошел с рельсов поезд

25.07.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но руководство БЖД не отнеслось к этому предупреждению серьезно.

Напомним, 24 июля вечером на перегоне Замосточье-Богушевская возле д.Савченки Витебского района сошел с рельсов поезд с цистернами с сжиженным газом. 

К счастью, трагедии удалось избежать, поскольку на встречном направлении не было ни пассажирского поезда, ни электрички. 

Также повезло, что утечка газа произошла лишь в одной из цистерн и спасатели ее оперативно ликвидировали.

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку

По данным следствия, в 18 часов 14 минут произошла сработка тормозов грузового поезда, следовавшего со станции Витебск до станции Минск через Оршу. В состав поезда входило 68 вагонов и цистерн. С рельс сошли 15 цистерн, в одной произошла утечка газа, которая ликвидирована сотрудниками МЧС.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения цистерн и железнодорожного полотна. 

В настоящее время следователями изымается техническая документация и документация по проведенному обслуживанию на данном участке железной дороги. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем времнем, как сообщает Телеграм-канал Nexta, ЧП можно было бы избежать, если бы руководство БЖД уделило должное внимание сообщению машиниста Красовского, который доложил о проблеме с путями на данном участке ещё в 5:47 утра, то есть более чем за полсуток до схода с рельсов поезда со взрывоопасным грузом.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Но руководство БЖД не отнеслось к этому предупреждению серьезно.
 
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