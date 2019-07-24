Проходит благотворительная акция «Соберем портфель первокласснику»

Источник материала: Пинский Вестник

Каждой семье, в которой растут школьники, необходим целый перечень вещей и предметов для учёбы. А если таких учеников несколько в семье, а если нет возможности купить и половины из этого перечня…МЫ МОЖЕМ ИМ ПОМОЧЬ!

Традиционно в августе проводится республиканская акция «Соберем портфель первокласснику». И этот год не исключение!

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г. Пинска» приглашает Вас принять активное участие в благотворительной акции по сбору вещей и школьных принадлежностей будущим первоклассникам.

Главным предназначением акции является поддержка ребят, воспитывающихся в семьях социально-уязвимых категорий: малообеспеченных, неполных, неблагополучных, воспитывающих детей-инвалидов и оказание им помощи школьно-письменными принадлежностями.

Принять участие в акции могут физические и юридические лица, предприниматели и неравнодушные жители г. Пинска.

Все собранные школьные принадлежности будут переданы детям вышеперечисленных категорий по окончанию акции.

Принести канцтавары и школьные принадлежности можно с 1 августа по адресу: г. Пинск, ул. Граничная, 4Б, каб. 24. Телефон для справок: 65-16-98.

Оказанная помощь поможет детям ощутить заботу и внимание, а ваши горячие сердца, великодушие и доброта сделают школьную жизнь маленьких учеников яркой и счастливой.

П инский горисполком