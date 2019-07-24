В Минске показали неизвестные кадры Спитакского землетрясения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске показали неизвестные кадры последствий Спитакского землетрясения, сообщает «МИР 24».

Выставка к 30-летию со дня катастрофы открылась в Историческом музее. В экспозиции – десятки снимков с места трагедии и ее ликвидации.

Национальный исторический музей собрал работы фоторепортеров из информационных агентств Армении и Беларуси. На кадрах – дети из пострадавших районов. Они проходили лечение в белорусских больницах. А сотрудники телеграфного агентства работали на месте землетрясения .

«У белорусов есть такое слово – «толока». И оно очень глубокое. Это когда что-то делается вместе. Прежде всего, на этой выставке мы рассказываем о том, как 30 лет назад большая страна вместе старалась преодолеть боль, страдания и помочь восстановиться», – отметила директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

На открытии фотовыставки вручили медаль белорусскому спасателю Николаю Шершневу. Он разбирал завалы и помогал местным жителям. Землетрясение 1988 года на севере Армении длилось всего 30 секунд. Оно унесло жизни 25 тысяч человек. Более полумиллиона остались без крова.