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В Минске показали неизвестные кадры Спитакского землетрясения
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске показали неизвестные кадры последствий Спитакского землетрясения, сообщает «МИР 24».
Выставка к 30-летию со дня катастрофы открылась в Историческом музее. В экспозиции – десятки снимков с места трагедии и ее ликвидации.
Национальный исторический музей собрал работы фоторепортеров из информационных агентств Армении и Беларуси. На кадрах – дети из пострадавших районов. Они проходили лечение в белорусских больницах. А сотрудники телеграфного агентства работали на месте
«У белорусов есть такое слово – «толока». И оно очень глубокое. Это когда что-то делается вместе. Прежде всего, на этой выставке мы рассказываем о том, как 30 лет назад большая страна вместе старалась преодолеть боль, страдания и помочь восстановиться», – отметила директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.
На открытии фотовыставки вручили медаль белорусскому спасателю Николаю Шершневу. Он разбирал завалы и помогал местным жителям. Землетрясение 1988 года на севере Армении длилось всего 30 секунд. Оно унесло жизни 25 тысяч человек. Более полумиллиона остались без крова.
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В Историческом музее открылась выставка к 30-летию со дня трагедии.
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