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Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой за падеж скота

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом глава государства заявил во время рабочей командировки в Гомельскую область.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», – подчеркнул Лукашенко. 

Он поручил генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность. Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – сказал белорусский лидер.

Президент лично проверил, как идет уборочная кампания. Страда из-за дождей началось позже обычного. Глава государства потребовал собрать 9,5 миллионов тонн зерна.



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Президент Беларуси потребовал от правительства взять этот вопрос под жесткий контроль.
 
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