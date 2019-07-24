Лукашенко пригрозил чиновникам тюрьмой за падеж скота

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом глава государства заявил во время рабочей командировки в Гомельскую область.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», – подчеркнул Лукашенко.

Он поручил генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность. Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», – сказал белорусский лидер.