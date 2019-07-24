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Беларусь намерена во II полугодии 2020 года разместить на рынке РФ гособлигации на 20 млрд росс. рублей

25.07.2019 15:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь намерена во второй половине 2020 года еще раз выйти на "Московскую биржу" и разместить гособлигации на 20 млрд росс. рублей, сообщили "Интерфаксу" участники встречи с инвесторами на "Мосбирже", посвященной презентации выпуска гособлигаций Беларуси (сбор заявок запланирован на 30 июля - прим. ИФ). По их словам, такие планы озвучил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Вторая половина 2020 года была выбрана потому, что в первой половине 2020 года все внимание инвесторов будет сосредоточено на выборах президента Беларуси.

Учитывая близость экономик России и Беларуси, корреляция курсов российского и белорусского рублей очень высока. По этой причине Беларусь намерена постепенно увеличивать долю заимствований в российских рублях.

Как сообщалось, Беларусь решила разместить гособлигации на российском долговом рынке после долгого перерыва, до этого она размещалась на "Мосбирже" в 2010 году.

По словам участников встречи, банки-организаторы отметили высокий интерес к готовящимся к размещению бумагам. По предварительным данным, спрос на 10 млрд росс. рублей при озвученных ориентирах будет обеспечен. Среди желающих приобрести гособлигации Беларуси присутствуют нерезиденты, которым интересен рублевый долг без санкционных рисков.

Организаторы не исключают возможность снижения ориентира по ставке 1-го купона до премии 150-180 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ, первоначально в качестве ориентира называлась премия около 250 базисных пунктов.

Как сообщалось, министерство финансов Беларуси планирует 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд росс. рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,10-9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 9,31-9,57% годовых. Купоны полугодовые.

Организаторами выступят Газпромбанк, банк "Открытие" и Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития. Агент по размещению - Газпромбанк.

К размещению запланированы два выпуска - 3-й и 4-й серий - номинальным объемом 5 млрд росс. рублей каждый со сроком обращения 3 года.

Техразмещение выпусков запланировано на 7 августа.

4 июля Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Беларуси 3-7-й серий общим объемом 30 млрд росс. рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии - 10 млрд росс. рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий - 5 лет.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. росс. рублей.

Дебютное размещение гособлигаций Беларуси на "Московской бирже" на 7 млрд росс. рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен. Размещение 2-й серии облигаций объемом 8 млрд росс. рублей не состоялось.

 
 
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Беларусь намерена во второй половине 2020 года еще раз выйти на "Московскую биржу" и разместить гособлигации на 20 млрд росс. рублей, сообщили "Интерфаксу" участники...
 
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