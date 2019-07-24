Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание – посол

Источник материала: Интерфакс

Пострадавший в Турции белорусский дипломат Александр Поганшев пришел в сознание, его посетила супруга, сообщил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

"Экстренная операция прошла успешно, наш сотрудник находится в реанимационной палате, сегодня в обед он пришел в сознание и с ним смогла увидеться супруга. Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом. Врачи нас обнадеживают", - сказал Савиных, которого цитирует госагентство БелТА .

При этом посол отметил "быструю и искреннюю реакцию турецких властей на всех уровнях, включая самый высокий". "Они оказали нам всевозможную помощь в этой ситуации", - подчеркнул глава белорусской дипмиссии.

Наряду с этим Савиных констатировал, что некоторые публикации, в основном с подачи ряда турецкий СМИ, "к сожалению, начинают обрастать домыслами, не имеющими отношения к реальности", и призвал журналистов "к сдержанности и благоразумию" в эту трудную для дипломатов минуту.

Как сообщалось, советник-посланник посольства Беларуси в Турции Александр Поганшев в минувшую среду получил тяжелые пулевые ранения, когда гулял с сыном на улице в Анкаре.

По предварительным данным турецкого МИД, преступник совершил нападение на бытовой почве. Нападавший – психически неуравновешенный местный житель, бывший военный. После нападения он покончил с собой.