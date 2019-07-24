Студент из Конго откусил жителю Новополоцка кусок подбородка

Источник материала: Интерфакс

В Новополоцке студент из Конго причинил телесные повреждения местному жителю, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Двое студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. В какой-то момент между одним из парней и девушкой возник конфликт. Его свидетелем стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу. В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента", - рассказали в УВД.

Как отметили в ведомстве, после произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться и вызвали такси. "Однако водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль. Точку в конфликте поставили правоохранители", - добавили там.

В настоящий момент для дачи правовой оценки действиям 33-летней новополочанки материалы направлены в Следственный комитет. Новополоцким ГОВД проводится проверка по факту причинения телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В интернет-паблике, посвященном новостям в Полоцке и Новополоцке, уточняется, что конголезец откусил жителю Новополоцка часть подбородка.