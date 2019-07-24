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Беларусь может ввести электронные визы

25.07.2019 14:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство иностранных дел Беларуси подготовило предложения по внедрению электронных виз для иностранцев, заявил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

"Как вы знаете, был введен 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран. Но мы считаем, что это не предел и готовимся к дальнейшим шагам. Мы сейчас подготовили предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран", - сказал Макей журналистам по итогам встречи со своим латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичсом в четверг в Минске.

По словам главы белорусского МИД, если будет принято положительное решение по этому вопросу, то реализовать проект по внедрению электронных виз можно будет в течение года-полтора.

Беларусь в июле прошлого года увеличила срок безвизового пребывания иностранцев в республике с 5 до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минск.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство иностранных дел Беларуси подготовило предложения по внедрению электронных виз для иностранцев, заявил глава внешнеполитического ведомства...
 
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