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Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы

25.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы

Сегодня подразделения МЧС Республики Беларусь празднуют День пожарной службы. Торжественное построение собрало офицеров и бойцов Вороновского РОЧС на территории пожарной части.
В поздравительной речи заместитель председателя Вороновского райисполкома Андрей Карпович поблагодарил спасателей за ежедневную, нужную и значимую работу. Он вручил Благодарственные письма Вороновского районного Совета депутатов начальнику ПАСП-12 Роману Жегздриню, старшему инспектору инспекции надзора и профилактики Алексею Каменецкому.

Начальник Вороновского РОЧС Олег Волосевич вручил Почетную грамоту Гродненского областного управления МЧС командиру отделения ПАСЧ-1 Николаю Чиркову, командиру отделения ПАСП-13 Павлу Багрецу, Грамоту Гродненского областного управления — диспетчеру ЦОУ ПАСЧ-1 Веронике Бигонь, водителю ПАСП-12 Юрию Вашкевичу.


Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы

Олег Анатольевич также зачитал приказ о присвоении званий, наградил работников нагрудными знаками и юбилейными медалями МЧС.

Присоединился к поздравлениям председатель районного объединения профсоюзов, подполковник запаса МЧС, Анатолий Тарамына. Недавно он возглавил районную ветеранскую  организацию БОО «Спасатель».  

За взаимодействие в решении задач по обеспечению безопасности населения военный комиссар Вороновского райвоенкомата Александр Гайжевский вручил  юбилейные медали Министерства обороны офицерам отдела.


Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы

Среди гостей вороновских спасателей был электромонтер охранно-пожарной сигнализации Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Максим Гемза. В феврале он со своей девушкой  стал случайным очевидцем пожара в аг. Больтишки.  До приезда спасателей молодые люди на месте оказывали первую помощь пострадавшим. Благородный поступок не остался не замеченным руководством Вороновского РОЧС. Начальник отдела Олег Волосевич вручил ему Грамоту, а председатель Лидской районной организационной структуры БДПО Людмила Дорофейчик — денежную премию.   


Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы

Днями ранее двоих молодых офицеров отдела чествовали в областном управлении МЧС в Гродно в связи с победой команды Гродненщины на республиканском конкурсе молодых специалистов. В ее составе выступили инспектор инспекции надзора и профилактики Владислав Кладкевич и начальник караула ПАСЧ-1 Иван Сайко. Спасатели несут службу в отделе второй год и уже успели проявить себя в профессии.


Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы


Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы
Торжественное построение личного состава Вороновского РОЧС в День пожарной службы

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Теги: Гродно
 
 
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Сегодня подразделения МЧС Республики Беларусь празднуют День пожарной службы. Торжественное построение собрало офицеров и бойцов Вороновского РОЧС на...
 
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