Источник: https://www.belta.by/infographica/view/hod-uborki-zernovyh-17403/
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Ход уборки зерновых
25.07.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Источник: https://www.belta.by/infographica/view/hod-uborki-zernovyh-17403/
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Источник: https://www.belta.by/infographica/view/hod-uborki-zernovyh-17403/ Сообщение Ход уборки зерновых появились сначала на Газета "Край смалявiцкi".
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