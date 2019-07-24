Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом глава государства заявил при посещении производственного цеха «Новоселки» птицефабрики предприятия «Белоруснефть-Особино» во время рабочей поездки в Ветковский район, передает корреспондент БЕЛТА.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тыс., по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал Президент. Александр Лукашенко поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — подчеркнул глава государства.

Президент подробно ознакомился с результатами социально-экономического развития Гомельской области и Ветковского района.

В Гомельской области выполняются 5 из семи основных показателей социально-экономического развития. Несколько отстает от прогноза объем валового регионального продукта — 100,5% за первое полугодие при задании 101,5%. Негативный вклад внесла ситуация с поставками загрязненной нефти и возникшие проблемы на белорусском участке нефтепровода «Дружба». Но до конца года руководство области рассчитывает активизировать работу и выполнить прогноз. Важную роль в этом сыграет улучшение показателей работы Гомсельмаша.

Что касается ситуации в Ветковском районе, было отмечено наличие проблем с сельскохозяйственным производством, объемы которого не достигают уровня прошлого года. Одной из причин руководство района считает падеж скота. Однако Президент убежден, что проблема комплексная и падеж скота — это следствие, а не причина. Решать ее нужно через строгое соблюдение технологий, своевременную заготовку кормов. «Если ты не можешь накормить поросенка, теленка, не надо их разводить. Если не можешь накормить, отдай тем, у кого есть корм. Зачем гробить скот?» — добавил Александр Лукашенко.

Глава государства также ознакомился с перспективами развития предприятия «Белоруснефть-Особино». Оно является одним из валообразующих хозяйств в области по производству птицы, занимается выращиванием зерна и рапса и работает по принципу завершенного цикла. Александр Лукашенко посетил одну из производственных площадок в Ветковском районе. Предприятие имеет еще две площадки, основная из которых расположена в Буда-Кошелевском районе. За январь-май 2019 года выручка от реализации продукции составила Br55,2 млн, чистая прибыль — Br11,5 млн. На предприятии занято почти 2,3 тыс. работников, среднемесячная зарплата достигает почти Br710. Успешному развитию дочернего предприятия в значительной мере способствует принадлежность к «Белоруснефти». Оно является полноправным членом производственной команды. В планах на ближайшее время строительство нового цеха углубленной переработки мяса и развитие сети сбыта.

БЕЛТА.

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