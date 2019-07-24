С 25 по 28 июля 2019 года на территории Смолевичского района проводится профилактическая акция «Скорость!». Дороги Смолевичского района будут отрабатываться специализированными мобильными группами ГАИ.

С начала года на автодорогах Смолевичского района по причине превышения скоростного режима произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и еще один получил травмы.

Анализ общей аварийности свидетельствует о том, что превышение либо не правильный выбор скорости движения по-прежнему является что одной из основных причин совершения ДТП является.

— Каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие на территории Смолевичского района происходит в результате превышения скорости, — рассказывает начальник ОГАИ Смолевичского РОВД Алексей Михайлович Бутько. — С увеличением скорости движения процесс управления автомобилем усложняется и требует большего напряжения сил и внимания а, следовательно, возрастает и вероятность возникновения ДТП. Кроме того, чем выше скорость, тем тяжелее последствия аварии.

Безусловно, при меньших скоростях, легче обеспечить безопасность дорожного движения. Однако сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что большинство происшествий возникает не просто из-за высоких скоростей движения, а из-за несоответствия скорости автомобиля конкретным дорожным условиям, обстановке движения и подготовленности водителя. Порой скорость, с которой можно безопасно двигаться в конкретной обстановке, должна зависеть от возможности остановить автомобиль при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить.

Будьте внимательны! Соблюдайте установленную скорость движения!

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.