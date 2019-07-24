ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания» проводит благотворительную акцию «Скоро в школу», направленную на помощь малообеспеченным многодетным семьям.

Поучаствовать в акции приглашаются руководители предприятий всех форм собственности, предприниматели и просто неравнодушные жители района.

Центр с благодарностью примет любые школьные принадлежности, портфели, новую обувь и одежду. Собранные вещи можно передать в ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания» по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 147, к. 2, кабинет 8. Телефон 28-1-74.

Помочь малообеспеченным семьям можно различными способами:

купить канцелярские товары и принести в Центр социального обслуживания населения;

с помощью специалистов центра из базы данных выбрать семью, получить список необходимых принадлежностей и передать семье самостоятельно;

перевести деньги на благотворительный счет ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» с пометкой «Скоро в школу» (благотворительный счет BY88АКВВ36320000012996200000 вЦБУ № 621 филиала № 612 ОАО “АСБ Беларусбанк” г. Смолевичи, ул. Советская, д. 130А, код банка АКВВВY21612, УНП 690271686, ОКПО 29210327).

Т.В. КАСПЕРОВИЧ, и.о. заведующего отделения первичного приема, информации, анализа и прогнозирования.