Для зеленого будущего нашей малой родины

Организация образовательного процесса в учреждении дошкольного образования в летний период предполагает увеличение времени пребывания воспитанников на свежем воздухе. И это время не только для игр, развлечений и праздников. Это время и для развития познавательной деятельности дошкольников.





Учитывая все это, педагоги ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи» организовывают и проводят работу с детьми, создавая комфортные и педагогически целесообразные условия для пребывания дошкольников на свежем воздухе. Ежедневно деятельность детей организовывается так, чтобы она в полной мере способствовала их развитию, была безопасной и интересной, увлекательной, укрепляющей здоровье. Содержание образования детей в летний период реализуется в партнерской деятельности взрослого с воспитанниками и направлено на разностороннее развитие каждого воспитанника.





На территории учреждения дошкольного образования организована деятельность тематических площадок «Лесовичок», «Красочная палитра», «В мире движений», «Азбука безопасности». Каждая тематическая площадка оборудована с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Воспитатели дошкольного образования Наталья Федоровна Сивчик, Любовь Николаевна Козлова, Наталья Васильевна Минкевич, Юлия Сергеевна Микуленя, Елена Анатольевна Бутор изготовили своими руками много дидактического оборудования, разработали игры, кроссворды, головоломки, оформили картотеку познавательного материала по разным рубрикам, например, «Насекомые нашего участка», «Земноводные», «Лекарственные растения», «Деревья», «Што за птушка?» и др. Учитель-дефектолог Ирина Анатольевна Кресс подготовила картотеку игр по развитию речи дошкольников на каждую тематическую площадку. Руководитель физического воспитания Оксана Викентьевна Капыш обновила перечень игрового и спортивного оборудования для тематической площадки «В мире движений».





Особой популярностью у детей пользуется тематическая площадка «Лесовичок» с экологической направленностью и отражающая задачи образовательной области «Ребенок и природа». Тематическая площадка «Лесовичок» оборудована дидактическими столами, где каждый ребенок может найти познавательный развивающий материал по разнообразию растительного и животного мира нашей малой родины. Удобны для пользования детьми и стенды-раскладушки, лэпбуки (тематические папки) на экологическую тематику. Отдельным блоком представлена «Солнечная лаборатория» (созданы условия для проведения опытов, экспериментов, наблюдений за природными явлениями). Тематическая площадка включает и непосредственное общение с растительным и животным миром. Здесь находятся многолетние растения (лиственница, самшит, несколько разновидностей можжевельника, айва, ель, сосна, сумах оленерогий), некоторые породы лиственных деревьев, а также — почвопокровная яснотка, чистец, очиток, живучка. Радуют детей хоста, рудбекия, вербейник. Малыши имеют возможность не просто посмотреть на растения, полюбоваться их красотой, неповторимостью, но могут прикоснуться к растению во время ухода за ним. Радует нас и тот факт, что наши дети не приносят вреда объектам природы: не рвут понапрасну цветы, не ломают ветки кустарников, не топчут муравьев, не пугают птиц. Зеленая школа природы благотворно влияет на поведение и отношение детей к природе нашей малой родины.





Как продолжение работы на тематической площадке, подтверждение полученных представлений о природе дети старшего дошкольного возраста ухаживают за маленькими деревьями в дендрарии смешанного леса, на станциях «Огород», «Уголок поля». А во время сюжетно-ролевой игры «Кафе» могут предложить фито-чай из трав, которые можно найти в «Уголке лекарственных трав». Знают наши дети и цену каждой капельки воды. Поэтому к поливу растений относятся с осторожностью, бережливостью. Ведь водичка нужна не только растениям, но и для других целей: с водой можно играть, плескаться в ней. Благо, что для этого созданы необходимые условия: центр воды и песка есть на каждом игровом участке, уголок «Чистюли» создан для умывания рук и организации закаливающих процедур, функционирует бассейн-плескательница «Голубой островок».





Благодаря творческому подходу педагогического коллектива в тесном взаимодействии с законными представителями летняя оздоровительная кампания проходит весело, интересно и познавательно для каждого нашего малыша.

Галина САДОВСКАЯ, заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №5 г. Смолевичи».

На снимках: увлекательное лето в детском саду.

Фото из архива учреждения образования.