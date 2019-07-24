КРАЖА ИМУЩЕСТВА

15 июля Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от минчанки А., которая сообщила о том, что неизвестное лицо через незапертую водительскую дверь проникло в ее легковой автомобиль ВАЗ-21053, расположенный на территории дачного участка в с/т «Обувщик-5», вблизи д.Плющай, откуда тайно похитило аккумуляторную батарею.

15 июля в милицию обратился житель г. Минска З.: неизвестное лицо через незапертую дверь проникло на чердак его хозяйственной постройки, расположенной на территории дачного участка в с/т «Шеметово-1», вблизи д. Шеметово, откуда похитило доски.

15 июля Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы д.Замлынье А.: с огороженной дворовой территории ее дома были похищены 3 утки.

16 июля в милицию обратилась смолевичанка В.: гражданин Х., 1997 г.р., уроженец и житель пос.Октябрьский, не работающий, ранее не судимый, находясь в г.Смолевичи, на ул. 50 лет Октября, из кошелька заявительницы, который находился в прихожей квартиры, тайно похитил денежные средства.

16 июля Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жителя пос. Усяж К.: неизвестное лицо проникло в строящийся дом (непригодный для жилья) по ул. Центральной в д. Емельяново, откуда похитило 20 метров кабеля H07RN-F5G в резиновой оплетке. В совершении преступления обоснованно подозревается житель д.Емельяново К., 1960 г.р., не работающий, судимостей не имеющий.

17 июля в милицию обратился житель аг.Курково Г.: с неогороженного участка, расположенного по переулку Садовому в д.Кривая Береза, тайно похищены два куба строительных газосиликатных блоков.

18 июля в дежурную часть обратился жодинец С.: с огороженного загона для выгула и содержания гусей на территории двора дачного дома в д.Рассошное, похищены 7 гусей.

18 июля в РОВД обратился житель д.Прилепы Н.: из сумки, находившейся в диване в его жилище, были похищены денежные средства. Установлено, что в совершении преступления подозревается житель д. Гончаровка С., 1992 г.р., не работающий, ранее не судимый.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМ

17 июля, около 19.40, водитель К.,1948 г.р., житель г. Жодино, управляя автомобилем «Рено меган», двигаясь по автодороге Жодино-Дениски, вблизи д. Калюжки, совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части, при наличии обочины, велосипедиста Д.,1941г.р., жителя г. Жодино. При ДТП Д.получил телесные повреждения и был доставлен бригадой скорой помощи в УЗ «Жодинская ЦГБ», где ему была оказана медпомощь.

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

16 июля возбуждено уголовное дело в отношении жителя д.Заказинец Г., 1977 г.р., не работающего, ранее не судимого, который в марте 2019 года, находясь на ул.Центральной в аг.Слобода, незаконно сбыл охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье «ЗК» №946, 16 калибра, и 4 патрона жителю г.Минска К., 1978г.р., не судимому.

ОБНАРУЖЕНЫ БОЕПРИПАСЫ

21 июля в лесном массиве вблизи д.Березовая Гора обнаружен снаряд времен ВОВ. Обнаруженный боеприпас, являющийся 76 мм артиллерийским снарядом времен ВОВ, уничтожен путем подрыва в карьере вблизи д. Замосточье СПГ в/ч 5448.

В этот же день на ул. Центральной в аг.Барсуки был обнаружен предмет, похожий на гранату.

ПРОГРАММА «МАК»

19 июля выявлен факт выращивания мака в аг.Барсуки на ул.Садовой. В отношении нарушителя вынесено постановление о наложении административного взыскания.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 117 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 4 случая мелкого хулиганства, 13 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 89 случаев нарушений ПДД.

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ПОЖАРЫ

Учетных пожаров в районе не зарегистрировано.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).