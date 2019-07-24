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В Беларуси подготовлен проект указа по работе с необслуживаемыми активами банков

25.07.2019 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси подготовлен проект указа по работе с необслуживаемыми активами банков

Национальным банком и правительством подготовлен проект указа президента "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами".

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в документе регламентированы экономические и правовые условия функционирования рынка необслуживаемых активов. Его задача – организовать работу на максимально прозрачных и рыночных основах.

"Реализация проекта указа позволит создать благоприятные условия для развития рынка необслуживаемых активов, укрепить платежную дисциплину должников, стимулировать заинтересованность в надлежащем исполнении обязательств, содействовать формированию положительного инвестиционного климата и развитию бизнес-среды и, как результат, – повысить финансовую и макроэкономическую стабильность в стране", отметили в Нацбанке.

 
 
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Национальным банком и правительством подготовлен проект указа президента "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами".
 
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