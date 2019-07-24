|
В Беларуси подготовлен проект указа по работе с необслуживаемыми активами банков
25.07.2019 15:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Национальным банком и правительством подготовлен проект указа президента "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами".
Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в документе регламентированы экономические и правовые условия функционирования рынка необслуживаемых активов. Его задача – организовать работу на максимально прозрачных и рыночных основах.
"Реализация проекта указа позволит создать благоприятные условия для развития рынка необслуживаемых активов, укрепить платежную дисциплину должников, стимулировать заинтересованность в надлежащем исполнении обязательств, содействовать формированию положительного инвестиционного климата и развитию бизнес-среды и, как результат, – повысить финансовую и макроэкономическую стабильность в стране", отметили в Нацбанке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальным банком и правительством подготовлен проект указа президента "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)