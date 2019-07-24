В Гомеле на Новобелицком мосту почти в одно время произошло два ДТП

Источник материала: Tut.by

Днем 25 июля на Новобелицком мосту в Гомеле случилось сразу две аварии, почти в одно и то же время. Об этом сообщает издание «Гомельская правда» со ссылкой на ГАИ области.





Сначала столкнулись две легковушки Nissan Sentra и Lada Vesta, которыми управляли водители возрастом 78 и 29 лет.

По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada. Пострадавших нет. Оба автомобиля получили механические повреждения.

Второе ДТП произошло примерно в то же время. Водитель Volkswagen Polo не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и врезался в Volkswagen Passat. Пострадавших нет.





В данный момент, по сообщению очевидцев, на Новобелицком мосту образовался затор.