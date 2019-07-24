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На опасных пешеходных переходах в Гомеле применят «меры психологического сдерживания скорости»
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на опасных пешеходных переходах применят так называемые меры психологического сдерживания скорости транспорта. Проще говоря, с помощью новой разметки проезжую часть будут визуально суживать, чтобы не парковали машины рядом и не закрывали обзор. Об этом
На потенциально опасных пешеходных переходах, в частности, в районе Центрального рынка и улицы Головацкого, сотрудники ГАИ приняли «меры психологического сдерживания скорости» с помощью нанесения дорожной разметки, чтобы визуально сузить проезжую часть.
«Данная мера также снижает вероятность несанкционированной парковки транспортных средств ближе 15 метров от пешеходных переходов, в зоне треугольника боковой видимости», — рассказали в инспекции.
Позже будут обследованы другие переходы, а имено возле школ, чтобы выяснить, нужно ли там такое. Например, аналогичный способ нанесения дорожной разметки планируется на улице Карповича в районе средней школы № 11.
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Проще говоря, с помощью новой разметки проезжую часть будут визуально суживать, чтобы не парковали машины рядом и не закрывали обзор.
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