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На опасных пешеходных переходах в Гомеле применят «меры психологического сдерживания скорости»

25.07.2019 16:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на опасных пешеходных переходах применят так называемые меры психологического сдерживания скорости транспорта. Проще говоря, с помощью новой разметки проезжую часть будут визуально суживать, чтобы не парковали машины рядом и не закрывали обзор. Об этом пишет ГАИ области.


Фото: пресс-служба Гомельского областного управления ГАИ

На потенциально опасных пешеходных переходах, в частности, в районе Центрального рынка и улицы Головацкого, сотрудники ГАИ приняли «меры психологического сдерживания скорости» с помощью нанесения дорожной разметки, чтобы визуально сузить проезжую часть.

«Данная мера также снижает вероятность несанкционированной парковки транспортных средств ближе 15 метров от пешеходных переходов, в зоне треугольника боковой видимости», — рассказали в инспекции.

Позже будут обследованы другие переходы, а имено возле школ, чтобы выяснить, нужно ли там такое. Например, аналогичный способ нанесения дорожной разметки планируется на улице Карповича в районе средней школы № 11.

 
Теги: Гомель
 
 
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Проще говоря, с помощью новой разметки проезжую часть будут визуально суживать, чтобы не парковали машины рядом и не закрывали обзор.
 
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