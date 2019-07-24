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Облисполком изучит мнение населения о библиотеках
25.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
30 июля Могилевский облисполком будет проводить изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно:
О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 23-02-55.
С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Вниманию населения» либо на
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30 июля Могилевский облисполком будет проводить изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и...
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