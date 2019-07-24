Облисполком изучит мнение населения о библиотеках

Источник материала: Горецкий вестник

30 июля Могилевский облисполком будет проводить изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями культуры и библиотечной сети, а именно:

деятельность учреждений культуры (проведение концертов, массовых мероприятий) и работа библиотечной сети, в том числе нестационарной (библиобусы).

О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону (80222) 23-02-55.