В Лапичах сжали первый сноп — «гаспадарок»

Источник материала: Асiповiцкi край

Созрели,налились золотые колосья на полях ,пришло время жатвы.И первыми в поля ОАО «Лапичи» вышли культработники и творческие участники художественной самодеятельности Лапичского сельского клуба. Соблюдая народные традиции, они провели обряд «Зажинки» и сжали первый сноп — «гаспадарок».

В поле звучали жнивные песни с пожеланиями щедрого урожая, оповещая всех о начале уборочного сезона. Приятно отметить, что в обряде задействовали детей и подростков, передавая им белорусские народные традиции. А пришедшие зрители так же стали активными участниками мероприятия.















Марина Волчацкая.