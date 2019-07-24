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В Лапичах сжали первый сноп — «гаспадарок»
25.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Созрели,налились золотые колосья на полях ,пришло время жатвы.И первыми в поля ОАО «Лапичи» вышли культработники и творческие участники художественной самодеятельности Лапичского сельского клуба. Соблюдая народные традиции, они провели обряд «Зажинки» и сжали первый сноп — «гаспадарок».
В поле звучали жнивные песни с пожеланиями щедрого урожая, оповещая всех о начале уборочного сезона. Приятно отметить, что в обряде задействовали детей и подростков, передавая им белорусские народные традиции. А пришедшие зрители так же стали активными участниками мероприятия.
Марина Волчацкая.
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Созрели,налились золотые колосья на полях ,пришло время жатвы.И первыми в поля ОАО «Лапичи» вышли культработники и творческие участники художественной...
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