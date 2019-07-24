Мужчина уехал на заработки в Россию и пропал, объявлен в розыск

Источник материала: Виртуальный Брест

05.06.2019 уехал на заработки в г. Долгопрудный (Российская Федерация) Чернякович Александр Степанович, 14.03.1991 года рождения, проживающий по адресу: г. Пинск, пр. Жолтовского, д. 101, и до настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.





Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавый, глаза карие, волос темно-русый.

Был одет в черную мастерку с лампасами белого цвета, черные штаны с лампасами белого цвета, черные кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Особые приметы: отсутствуют четыре передних зуба на верхней челюсти, небольшой шрам на груди с правой стороны, шрам на спине с правой стороны, шрам на правой ноге ниже колена. На левом и правом предплечье татуировки в виде надписей на английском языке, на левом плече татуировка в виде текста на русском языке.