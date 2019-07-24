Как пятьдесят птенцов редкой белорусской птицы переселили в литовский заповедник

Источник материала: Tut.by

Пятьдесят птенцов редкой певчей птицы — вертлявой камышевки, перевезенных из белорусского заказника «Званец», успешно выпустили в дикую природу в литовском резервате «Жувинтас». Подросшие птенцы несколько недель после переезда из Беларуси содержались на территории литовских низинных болот в авиариях — больших вольерах для птиц. Об этом сообщает пресс-служба ПРООН в Беларуси.



Вертлявая камышевка. Фото: Сергей Гапон

Зачем нужно переселять птенцов?

Вертлявая камышевка — одна из исчезающих в Европе певчих птиц, которая ранее обитала в более чем 20 европейских странах, однако за прошлый век ее мировая популяция сократилась на 95% в результате осушения почти всех низинных болот. Сегодня места гнездования птицы сохранились в Беларуси, Украине, Польше и Литве. При этом в нашей стране гнездится около 43% мировой популяции.

Проект по транслокации (переселению) вертлявой камышевки из белорусского Полесья в Литву стартовал в прошлом году — впервые в мире. Ранее этот метод не применялся к птицам семейства воробьиных, относящихся к дальним мигрантам. Его цель — создание новых микропопуляций вертлявой камышевки в Литве на территории «Жувинтаса». Там сейчас вид обитает в незначительном количестве, хотя условия идентичны заказнику «Званец».

Автор идеи — белорусский ученый Александр Козулин, заведующий сектором международного сотрудничества НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам; научный координатор проекта ПРООН-ГЭФ «Ветландс».

В основе уникального метода лежит эффект импринтинга — птенец запоминает местность, где провел от 30 до 50 первых дней жизни, как свою родину, куда затем возвращается на гнездование после зимовки на Африканском континенте.

Таким образом за два года из Республиканского ландшафтного заказника «Званец» в литовский резерват «Жувинтас» отправились 100 птенцов.

Белорусский заказник «Званец» выбран для проекта по транслокации неслучайно — это крупнейшее в Европе низинное осоковое болото и крупнейшее в мире место гнездования вертлявой камышевки: на этой территории гнездится около 27% глобальной численности вида.

Как птенцы перенесли переезд?

Все полсотни полесских птенцов вертлявой камышевки не только успешно перенесли переезд через белорусско-литовскую границу, но и успели полностью адаптироваться к жизни на свободе. Благодаря круглосуточным усилиям специалистов они приобрели навыки самостоятельной охоты на насекомых и научились летать.

Над выхаживанием и кормлением птенцов трудилась команда из 50 белорусских и литовских специалистов — орнитологов, натуралистов, волонтеров из двух стран, для которых болотные территории Званца и Жувинтаса на месяц стали домом.



Ловля насекомых для птенцов. Фото: Жимантас Морквенас



Кольцевание птиц. Фото: Жимантас Морквенас

«Подросшие птицы хорошо адаптировались к условиям болота. Время от времени они возвращались в авиарии, специально построенные для них на болоте, чтобы подкрепиться насекомыми, которых мы оставляли им. Это именно то поведение, которого мы ожидали, ведь сейчас они переживают важный процесс — птицы запоминают детали их нового дома, происходит так называемый импринтинг. То, что они возвращаются в авиарии, свидетельствует о том, что они не покидают эту территорию и будут помнить ее как свой дом, куда они должны будут вернуться после зимовки в Африке», — комментирует Жимантас Морквенас, руководитель проекта по сохранению вертлявой камышевки в Литве и директор общественной организации «Балтийский экологический форум» (Литва).



Вылет из авиариев. Фото: Сергей Гапон



Птицы осваиваются в дикой природе. Фото: Сергей Гапон

Выживаемость птенцов составила 100%, при том, что в дикой природе показатель выживаемости птенцов составляет 50%.

Сейчас эксперты рассматривают возможность дальнейшего применения опыта, полученного в рамках белорусско-литовской транслокации вертлявой камышевки, — специалисты изучают перспективы переселения этого глобально угрожаемого вида с территории Польши в Германию.