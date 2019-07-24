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Помидорная столица региона готовится к помидорному буму!

25.07.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Помидорная столица региона - город Ивье приглашает

ивьевчан и гостей на витаминный праздник «Ивьевский помидор»!

Ждем вас 17 августа 2019 года!

Праздник пройдет с ярким театрализованным шествием по улицах города на набережную озера, где состоятся традиционные и новые помидорные развлечения; символическая закатка первой банки помидоров нового урожая; измерение  бутерброда с томатами и угощение; конкурс на самый большой выращенный помидор; фотоконкурс «Я и помидор»; районный конкурс «Помидорный Властелин села»; конкурс на лучшее помидорное блюдо «Уникальный помидорный рецепт»; концертные программы творческих коллективов района и концерт группы «Дрозды».

Помидорная столица региона готовится к помидорному буму!

Впервые пройдет детская помидорная эстафета «Синьор Помидор – наш великий чемпион»; конкурс на быстрое поедание помидоров «Помидорный вкус победы», настоящая помидорная битва «Ивье де-томатейро» и фестиваль светящихся воздушных шаров.

 Во время праздника будут работать выставки-продажи помидоров на любой вкус; изделий декоративно-прикладного искусства; мастер-класс по изготовлению сувенирных томатов, помидорные подворьи.

При благоприятной безветренной погоде у вас будет возможность осуществить полёт на воздушном шаре-«помидоре».

Собираясь на праздник, учтите, что в одежде приветствуются «помидорный» красный и желтый цвет. 

 
 
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Помидорная столица региона - город Ивье приглашает ивьевчан и гостей на витаминный праздник «Ивьевский помидор»! Ждем вас 17 августа 2019 года! Праздник пройдет...
 
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