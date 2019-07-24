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Нацбанк ожидает по итогам года инфляцию в районе 5 процентов

25.07.2019 16:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нацбанк ожидает по итогам года инфляцию в районе 5 процентов

По оценке Национального банка Беларуси по итогам 2019 года инфляция в стране должна стабилизироваться на уровне 5%, несмотря на некоторые неблагоприятные тенденции первой половины года.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, в первом полугодии 2019 года фактический уровень годовой инфляции несколько опережал целевой параметр, что было обусловлено временными факторами, влияние которых постепенно исчерпывается. Ожидается дальнейшее снижение интенсивности инфляционных процессов. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5 процентов.

Сложившиеся в II квартале 2019 года монетарные условия, отражающие общее влияние процентных ставок и обменного курса на экономику, в целом сохраняли свой нейтральный характер.

В целях сохранения финансовой стабильности в первом полугодии 2019 года была продолжена работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, девалютизации экономики, обеспечению безопасного функционирования банков и других финансовых организаций, а также эффективной работы платежной системы.

В совокупности достигнутые результаты в области ценовой и финансовой стабильности формируют благоприятные условия и основу для устойчивого развития белорусской экономики, отмечают в Нацбанке.

 
 
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По оценке Национального банка Беларуси по итогам 2019 года инфляция в стране должна стабилизироваться на уровне 5%, несмотря на некоторые неблагоприятные тенденции...
 
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