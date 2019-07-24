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Под Могилёвом водитель «Яндекс.Такси» насмерть сбил 59-летнего мужчину

25.07.2019 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Могилевском районе произошла авария. Водитель «Яндекс.Такси» сбил 59-летнего мужчину. Тот скончался. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Polo был москвич. Он вез 11-летнюю украинку по дороге «граница России – ВитебскГомель – граница Украины». Водитель не заметил пешехода, который двигался по краю проезжей части недалеко от деревни Дары, и наехал на могилевчанина. От травмы беларус умер. 

Таксист и девочка-пассажирка пострадали, но остались живы. Их госпитализировали. Служба ГАИ выясняют детали трагедии. Скорее всего, возбудят уголовное дело.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Могилевском районе произошла авария. Водитель «Яндекс.Такси» сбил 59-летнего мужчину. Тот скончался. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома. Известно,...
 
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