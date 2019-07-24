Под Могилёвом водитель «Яндекс.Такси» насмерть сбил 59-летнего мужчину

Источник материала: KYKY

В Могилевском районе произошла авария. Водитель «Яндекс.Такси» сбил 59-летнего мужчину. Тот скончался. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.

Известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Polo был москвич. Он вез 11-летнюю украинку по дороге «граница России – Витебск – Гомель – граница Украины». Водитель не заметил пешехода, который двигался по краю проезжей части недалеко от деревни Дары, и наехал на могилевчанина. От травмы беларус умер.

Таксист и девочка-пассажирка пострадали, но остались живы. Их госпитализировали. Служба ГАИ выясняют детали трагедии. Скорее всего, возбудят уголовное дело.