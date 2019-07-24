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«Езжай на все четыре стороны». Как теперь заживёт Беларусь с новым законом «об отсрочках»

25.07.2019 16:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Закон «об отсрочках» подписан президентом. Петицию против новых правил с голосами десяти тысяч человек проигнорировали. Что же: раз закон вступит в силу через десять дней после публикации, в нем нужно разобраться. По информации TUT.by объясняем, как теперь заработает армия.

Основные принципы закона

— Отсрочки от службы для получения образования выдадут лишь раз. Это значит, что те, кто отучился в вузе, пойдут служить перед поступлением в магистратуру. Правда, это не коснется тех, кто учится за границей по направлению государственных организаций. В пояснениях к закону эту объясняют тем, что так беларускую экономику обеспечат достойными специалистами. 

— Уклонистов от службы не примут на работу в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК. Госслужащими они не станут. Речь идет о парнях, которые до 27 лет скрывались от призыва. За них возьмется военный комиссариат: их признают «не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», эти данные занесут в военный билет в графу «Особые отметки». Однако переживать не стоит беларусам, которым на момент вступления закона в силу уже исполнится 27 лет.

— Тех, кто пытается «откосить» от армии, не пустят за границу. Теперь заводить уголовное дело и официально признавать беларуса уклонистом не придется.

— Отрабатывать распределение не станут выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы.

Что насчет тех, кто поступал в этом году?

Вступительная кампания в вузы закончилась 6 августа, до вступления в силу закона. Но он затронет даже тех, кто подавал документы в этом году. В каждом случае призывная комиссия примет решение на свой вкус. Осенний призыв – до 30 ноября. То есть поступившего студента, которому уже давали отсрочку (например, для учебы в колледже), могут призвать на службу в армию после того, как он месяц проучится. Им предложат уйти в академический отпуск, а потом вернуться.

Исключение не сделают никому. Даже тем парням, которые шли в колледж, чтобы прийти в университет сразу на третий курс, то есть на сокращенную программу. Власти думаю, это справедливо: среднее специальное образование позволяет человеку получить профессию. А значит, идти в вузы необязательно.

Что насчет тех, кого зачислили в магистратуру?

К ним отнесутся так же, как и ко всем, – как к призывникам. Чтобы они прошли службу, им предоставят отпуск. Парням, которые занимаются серьезными научными исследованиями, обеспечат «президентскую» отсрочку. Но педагогам придется документально объяснить, почему они этого заслуживают. Почему? В Палате представителей Национального собрания убеждены, что магистратура нужна лишь для тех, кто не хочет служить.

Кому запретят выезжать за границу?

Двум категориям парней. Первая: тем, кому на руки выдали повестки, но они все равно не пришли в военкомат. Вторая: тем, кому в руки повестки не попали, потому что военкомат не знал нового адреса призывника. 

Подробнее о студентах иностранных вузов

Каждый год студентов за границей обяжут отдавать в военкоматы нотариально заверенную справку из университета с указанием ступени образования. Первая ступень (бакалавриат) – отсрочка есть, вторая ступень и выше (магистратура, аспирантура) – отскрочки нет. Исключение – тем, которые поехали учиться за границу по госзаказу.

Об «иностранных» беларусах

По нашим законам, ребенок, у которого один из родителей гражданин Беларуси, автоматически становится гражданином Беларуси. Поэтому у многих детей, рожденных за границей, или живущих за границей с родителями, есть беларуские паспорта. С ними история та же: право на одну отсрочку. Пока неизвестно, как это собираются воплотить, но приезжать в Беларусь из-за рубежа можно не бояться.

А если все уедут из страны?

Чиновники не думают, что это возможно. По их мнению, это выдуманная проблема. Депутат парламента Игорь Мартынов заявил: «Если чист перед военкоматом, перед Конституцией, законом, – пожалуйста, вот тебе зеленый свет, езжай на все четыре стороны. Если ты не отчитался перед военным комиссариатом, пожалуйста, выполни свой конституционный долг, отслужи в Вооруженных силах, и если у тебя возникает такое желание уехать за границу – уезжай».

И напоследок: статистика

Осенью дополнительно призовут до трех тысяч человек, весной – до 1,5 тысячи. Столько людей лишаться права на отскрочку из-за нового законопроекта.

 
 
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Закон «об отсрочках» подписан президентом. Петицию против новых правил с голосами десяти тысяч человек проигнорировали. Что же: раз закон вступит в силу через...
 
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