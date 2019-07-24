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«Люди говорили: "Ты сошла с ума"». Белорусский комментатор уехала жить в Барселону и не жалеет

25.07.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Минске впервые пройдет Открытый чемпионат Беларуси среди теннисистов на колясках. Одной из тех, кто активно развивал и поддерживал это направление в начале пути, была телекомментатор Валерия Филяева. Два года назад белоруска переехала в Барселону, где окончила бизнес-школу и устроилась на работу в компанию, никак не связанную с журналистикой. SPORT.TUT.BY поговорил с Валерией о любви к теннису и буднях без него, адаптации в Испании, дне сурка, работе на износ и жизни по принципу challenge yourself.

«В 19 лет я начала тренировать теннисистов на колясках»

Валерия Филяева сама занималась большим теннисом. Во время учебы на журфаке БГУ пришла попробовать себя на «Беларусь 2» и за пять лет стала одним из лучших теннисных комментаторов страны. Параллельно тренировала теннисистов на колясках и на общественных началах развивала это направление в Беларуси.

— Когда ты берешься за новое дело, думаешь, что результат придет сразу. Я начинала тренировать почти 9 лет назад, будучи 19-летней студенткой. Так как успехов на уровне WTA не достигла, думала, что это мой шанс по-другому войти в историю, оставить что-то после себя. Все выглядело очень положительно и радужно. Тогда мне казалось, что наши ребята поедут выступать на Паралимпиаду уже в 2012 году, но на деле все получилось намного сложнее и медленнее.

Только сейчас мы пришли к тому, что в Беларуси пройдет первый Открытый чемпионат среди теннисистов на колясках. В этом большая заслуга тренера Анастасии Шлепцовой, которая находится со спортсменами на корте и активно развивает наш вид спорта. Они вместе с тренером по ОФП и психологом добились того, что теннис на колясках вышел на новый государственный уровень.

При этом Валерия не скрывает: нерешенных проблем все еще хватает.

— Улучшилась ли ситуация за 10 лет? Все относительно. С одной стороны, появились корты, где спортсмены на колясках могут бесплатно тренироваться (сейчас это спортивный клуб Yestoday). Ребята выезжают на турниры за границу, благодаря поддержке Белорусской теннисной федерации. С другой стороны, нам до сих пор не хватает спонсоров и финансирования. Почти все коляски, на которых по-прежнему тренируются теннисисты, были куплены на выигранный мною много лет назад грант. А детских колясок у нас вообще нет. Желающие заниматься теннисом среди деток есть, а колясок нет.

Еще одна проблема в том, что у нас нет возможности привозить теннисистов-колясочников на тренировки из Минской области. То есть нужен не разовый выезд, а автобус, как в зарубежных фильмах, который бы регулярно собирал и привозил спортсменов на тренировки пару раз в неделю. Но мы работаем над этим, подаемся на гранты и шаг за шагом движемся вперед.

«Я любила свою работу. Но в определенный момент почувствовала себя, как в фильме „День сурка“»

Сейчас у Валерии Филяевой нет возможности находиться со спортсменами на корте и помогать команде в Минске. Последние два года она живет и работает в Барселоне.

— Я горжусь, что помогла проекту стартануть. Очень радуюсь, пусть и на расстоянии, что ребята вышли на новый уровень. В моей голове я все еще с ними, в Минске. Хотя физически уже почти два года в Испании.

Говоря о причинах переезда в Каталонию, Валерия вспоминает: в какой-то момент жизнь начала напоминать день сурка.

— Я любила свою работу, теннис, комментаторство, прямые эфиры. Но в определенный момент у меня появилось депрессивное ощущение, как будто ничего полезного я больше не произвожу. Был эффект, как в фильме «День сурка». Дни стали замыленными. И у меня начался колотун: что делать дальше? В течение года я совмещала работу на канале с менеджментом проектов в стартапе StringersHub. А потом оформила долгий отпуск, взяла паузу, собрала документы и отправила их в несколько бизнес-школ Европы. Выбор пал на Барселону.

На вопрос, как знакомые и близкие отреагировали на решение поехать за вторым диплом и саморазвитием, Валерия Филяева отвечает:

— Почти все спрашивали, зачем тебе это. Люди говорили, что я сошла с ума. Но были и те, кто подбадривал: «Давай, вернуться всегда можно!». Вырваться из рамок и разорвать шаблон, по которому привыкло жить большинство моих знакомых, оказалось самым сложным. Долгое время в жизни я слушала советы близких. Но наступил момент, когда мне захотелось большего. Тогда и надо было поступать так, как другие не делают. Для этого нужна смелость. И, естественно, это вызывает критику. У меня было два варианта: либо действовать вопреки, либо поддаваться течению. Я доверилась женской интуиции, уехала и благодарна моему чутью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Valeria (@fili_follows_the_sun) 22 Мар 2019 в 11:21 PDT

«Когда только переехала, отправляла по 15 резюме в день, жила от зарплаты до зарплаты»

Журналист подчеркивает: прилететь в Барселону в отпуск и переехать на учебу или работу — это разные истории.

— Мой первый год в Барселоне выдался очень сложным и совсем не барселонским. Со стороны можно было подумать: «Переехала в Испанию, веселится там, наверное». Но в реальности все было по-другому. Адаптацию можно сравнить со взрывом воздушного шарика, наполненного водой. Я не знала языка, системы, где искать магазины, как платить по счетам… Одним из самых сложных вопросов был поиск жилья — в Барселоне это просто ад. Чтобы найти нормальные апартаменты, нужно съесть столько пудов соли!

Уровень безопасности там тоже на порядок ниже, чем в Минске. Об этом не пишут и не говорят прямо, но в определенных районах города ты не защищен. Все слышали «сказки» про то, как в Нью-Йорке на улице тебе могут приставить к голове пушку. В Барселоне все не так эпично, но тоже могут достаточно агрессивно и настойчиво попросить отдать кошелек или сумку. У моих знакомых был такой печальный опыт.

Чтобы зарекомендовать себя как специалиста и закрепиться в Каталонии, белоруске приходилось много работать и мало спать. В общем, не до паэльи, сангрии и неспешных прогулок по Ла-Рамбла (пешеходная улица в центре Барселоны — прим.TUT.BY).

— Когда я только переехала, то отправляла по 15 резюме в день, постоянно ходила на интервью, а большинство моих одногруппников в это время тусовались и вели самый настоящий барселонский образ жизни. Они смотрели на меня странно, когда я отказывалась пойти на вечеринку, потому что мой день был расписан, а утром в графике стоял урок по испанскому. Но ребята просто не понимали меня. А в итоге после учебы в Барселоне смогли закрепиться только три человека из группы в 25 студентов.

Первый год я училась и параллельно проходила практику — в общей сложности получалось 14 активных часов в сутки. Единственным днем, когда находила время сходить за продуктами, была суббота (в воскресенье все магазины в Испании закрыты). Меня взяли практикантом в нидерландскую компанию TomTom Telematics, где сейчас я уже являюсь менеджером по маркетингу и занимаюсь непрямой поддержкой продаж. Но на начальном этапе жила от зарплаты до зарплаты.

Несмотря на все сложности, Валерия Филяева признается:

— Мне в кайф бросать себе челленджи. Я каждый день вижу рост и развитие. Удивляю знакомых своим испанским на уровне B2 (можно назвать «выше среднего» — прим. TUT.BY). День сурка остался в прошлом. Да, я мало сплю и много делаю. Периодически мой организм сдает из-за гиперактивности. Но меня пока такая цена устраивает.

Сейчас я не замужем и спокойно об этом говорю. Учусь прислушиваться в первую очередь к себе — это ключ к интересной, счастливой и активной жизни. В будущем я планирую создать семью с человеком, с которым мы будем смотреть в одну сторону и развиваться в одинаковом темпе. Я всегда была гиперактивной, такой и остаюсь. Так что, если за мной сложно угнаться, то придется ему потренироваться (смеется).

«Отныне мое пожизненное условие: не привязываться к одному месту»

Валерия Филяева допускает, что еще может вернуться в журналистику.

— Мне нравится моя нынешняя работа и ее перспективы. Но без тенниса все равно грустно. Хотя есть ниточка, которая по-прежнему связывает меня с любимым видом спорта. Уже два года я являюсь членом одного из комитетов при Международной теннисной федерации. И две недели назад, например, меня пригласили в Лондон на Всемирную конференцию по участию в теннисе, где обсуждались стратегии развития нашего вида спорта во всем мире и присутствовало большинство руководителей федераций. Впервые был представлен новый формат Fed Cup Finals, который пройдет в Будапеште в апреле 2020 года.

В общем, я по-прежнему остаюсь в теме. Если бы можно было поставить комментаторскую кабинку ближе к телу, с удовольствием бы это сделала. Я скучаю по теннису и рассматриваю разные варианты развития событий. Недавно мне предложили сделать спортивный проект на белорусском телевидении. Я сказала «да», но потом все как-то затихло. Возможно, скоро переговоры возобновятся. Я готова взяться за телепродукт, но отныне мое пожизненное условие такое: я буду находиться там, где захочу. Я люблю и ценю свою родину, но хочу получать разный опыт и чувствовать себя комфортно и в других странах.

Год назад я выиграла конкурс комментаторов на Eurosport, отработала для них «Ролан Гаррос» с центрального корта. Это был великолепный опыт, а дальше у меня спросили, собираюсь ли переезжать в Москву. На тот момент это не входило в мои планы. Если бы Eurosport дал возможность работать, как Владасу Ласицкасу, только на турнирах «Большого шлема» и быть фрилансером, как я когда-то начинала на БТ, мы бы продолжили сотрудничество. А просто возвращаться в комментаторскую и работать не с места событий мне не хотелось. Мне важно оставаться человеком мира и физически не привязываться к одному месту. До сегодняшнего дня мне это удавалось, чему я продолжаю радоваться каждый день.

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Теги: Минск
 
 
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