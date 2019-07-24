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Парень родился без рук, но занимается спортом и не сдается: вдохновляющее видео из США

25.07.2019 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 14-летнего Тима из США с рождения нет рук, но это не мешает ему заниматься спортом, парень даже попал в специальный атлетический лагерь. Тренер парня выложил в интернет видео, на котором тот выполняет сложное упражнение: пытается запрыгнуть на снаряд высотой в полметра. Для Тима это непростая задача, и он почти сдался, но продолжил попытки и в итоге запрыгнул на снаряд. Видео, которое точно вас вдохновит. 

 
 
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Полымя
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