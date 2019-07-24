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Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей моложе 40 лет
Источник материала: Tut.by
Самой успешной звездой российской эстрады до 40 лет стала Ольга Бузова. На втором месте — Егор Крид, на третьем — Баста. Эти данные следуют из рейтинга «40 самых успешных звезд России до 40 лет», который
В рейтинг попали спортсмены, комики, блогеры, рэперы, звезды шоу-бизнеса и культура. AFISHA.TUT.BY исключила из рейтинга спортсменов и моделей, чтобы узнать, кто оказался самым успешным из сферы развлечений.
Так, самой успешной из звезд эстрады стала Ольга Бузова, чей годовой доход редакция журнала оценила в 4,4 миллиона долларов. Вторым по успешности певцом до 40 лет значится Егор Крид с годовым доходом в 4,8 миллионов долларов. Следом из музыкантов в рейтинге Баста и его заработанные 6,9 миллионов долларов. На четвертом месте рейтинга успешности из певцов находится Дима Билан с доходом 6,5 миллионов долларов. Пятая строчка у Тимати, который заработал 3,4 миллионов долларов.
Остальные места распределились следующим образом:
6. Полина Гагарина 5,3 млн долларов;
7. Ксения Собчак 1 млн долларов;
8. Элджей 1,5 млн долларов;
9. Настя Ивлеева 0,9 млн долларов;
10. Сергей Лазарев, 1,2 млн долларов;
11. Юрий Дудь, 1,4 млн долларов;
12. Павел Воля, 2,5 млн долларов;
13. Михаил Галустян, 2,2 млн долларов;
14. Эмин Агаларов, 3,5 млн долларов;
15. Гарик Харламов, 2,1 млн долларов.
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Самой успешной звездой российской эстрады до 40 лет стала Ольга Бузова. На втором месте - Егор Крид, на третьем - Баста. Эти данные следуют из рейтинга «40 самых...
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