Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей моложе 40 лет

Источник материала: Tut.by

Самой успешной звездой российской эстрады до 40 лет стала Ольга Бузова. На втором месте — Егор Крид, на третьем — Баста. Эти данные следуют из рейтинга «40 самых успешных звезд России до 40 лет», который составила российская редакция авторитетного журнала Forbes.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

О рейтинге: Forbes считает рейтинг звезд с 2005 года. Журнал и раньше, составляя лонг-лист, включал в него популярных молодых рэперов, музыкантов, актеров. Но лишь единицам из них удавалось попасть в топ-50. В этом году было решено поставить рейтингу возрастное ограничение — 40 лет. Возрастной ценз позволил исключить из списка «ветеранов» эстрады и дал возможность войти в него молодым селебрити. К тому же, в этом году Forbes существенно изменил методику — фокус сместился в сторону популярности. То есть если раньше в расстановке мест в рейтинге больший вес приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала их востребованность.

В рейтинг попали спортсмены, комики, блогеры, рэперы, звезды шоу-бизнеса и культура. AFISHA.TUT.BY исключила из рейтинга спортсменов и моделей, чтобы узнать, кто оказался самым успешным из сферы развлечений.

Так, самой успешной из звезд эстрады стала Ольга Бузова, чей годовой доход редакция журнала оценила в 4,4 миллиона долларов. Вторым по успешности певцом до 40 лет значится Егор Крид с годовым доходом в 4,8 миллионов долларов. Следом из музыкантов в рейтинге Баста и его заработанные 6,9 миллионов долларов. На четвертом месте рейтинга успешности из певцов находится Дима Билан с доходом 6,5 миллионов долларов. Пятая строчка у Тимати, который заработал 3,4 миллионов долларов.

Остальные места распределились следующим образом:

6. Полина Гагарина 5,3 млн долларов;

7. Ксения Собчак 1 млн долларов;

8. Элджей 1,5 млн долларов;

9. Настя Ивлеева 0,9 млн долларов;

10. Сергей Лазарев, 1,2 млн долларов;

11. Юрий Дудь, 1,4 млн долларов;

12. Павел Воля, 2,5 млн долларов;

13. Михаил Галустян, 2,2 млн долларов;

14. Эмин Агаларов, 3,5 млн долларов;

15. Гарик Харламов, 2,1 млн долларов.

Читайте также

А ведь им еще и 30 нет. Forbes назвал самых высокооплачиваемых селебрити года Минске и драниках">

«Самая высокооплачиваемая певица России» — об H&M и Gucci, Минске и драниках

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на "Рок за Бобров" App Store Google Play