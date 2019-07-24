ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей моложе 40 лет

25.07.2019 17:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самой успешной звездой российской эстрады до 40 лет стала Ольга Бузова. На втором месте — Егор Крид, на третьем — Баста. Эти данные следуют из рейтинга «40 самых успешных звезд России до 40 лет», который составила российская редакция авторитетного журнала Forbes.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

О рейтинге:

Forbes считает рейтинг звезд с 2005 года. Журнал и раньше, составляя лонг-лист, включал в него популярных молодых рэперов, музыкантов, актеров. Но лишь единицам из них удавалось попасть в топ-50. В этом году было решено поставить рейтингу возрастное ограничение — 40 лет. Возрастной ценз позволил исключить из списка «ветеранов» эстрады и дал возможность войти в него молодым селебрити.

К тому же, в этом году Forbes существенно изменил методику — фокус сместился в сторону популярности. То есть если раньше в расстановке мест в рейтинге больший вес приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала их востребованность.

В рейтинг попали спортсмены, комики, блогеры, рэперы, звезды шоу-бизнеса и культура. AFISHA.TUT.BY исключила из рейтинга спортсменов и моделей, чтобы узнать, кто оказался самым успешным из сферы развлечений.

Так, самой успешной из звезд эстрады стала Ольга Бузова, чей годовой доход редакция журнала оценила в 4,4 миллиона долларов. Вторым по успешности певцом до 40 лет значится Егор Крид с годовым доходом в 4,8 миллионов долларов. Следом из музыкантов в рейтинге Баста и его заработанные 6,9 миллионов долларов. На четвертом месте рейтинга успешности из певцов находится Дима Билан с доходом 6,5 миллионов долларов. Пятая строчка у Тимати, который заработал 3,4 миллионов долларов.

Остальные места распределились следующим образом:

6. Полина Гагарина 5,3 млн долларов;

7. Ксения Собчак 1 млн долларов;

8. Элджей 1,5 млн долларов;

9. Настя Ивлеева 0,9 млн долларов;

10. Сергей Лазарев, 1,2 млн долларов;

11. Юрий Дудь, 1,4 млн долларов;

12. Павел Воля, 2,5 млн долларов;

13. Михаил Галустян, 2,2 млн долларов;

14. Эмин Агаларов, 3,5 млн долларов;

15. Гарик Харламов, 2,1 млн долларов.

Читайте также
А ведь им еще и 30 нет. Forbes назвал самых высокооплачиваемых селебрити года
Минске и драниках">
«Самая высокооплачиваемая певица России» — об H&M и Gucci, Минске и драниках

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на "Рок за Бобров"

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самой успешной звездой российской эстрады до 40 лет стала Ольга Бузова. На втором месте - Егор Крид, на третьем - Баста. Эти данные следуют из рейтинга «40 самых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Потери урожая, сорванные крыши. Сильный град и снег обрушились на Мядельщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика