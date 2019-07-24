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ОффТОП: что измениться для призывников уже этой осенью?

25.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Закон «об отсрочках», подписанный в среду президентом, пока не опубликован. Вопросов по реализации закона много: когда он начнет действовать, лишат ли парней отсрочек и что делать тем, кто живет за границей?

Когда начнут действовать изменения?

Согласно тексту закона, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Документ еще не опубликован, однако в любом случае он должен начать действовать в рамках ближайшего осеннего призыва.

Лишат ли отсрочек в этот осенний призыв?

Так как действовать закон «об отсрочках» начнет уже в этот осенний призыв, повторные отсрочки на учебу предоставляться не будут. Однако здесь есть важные нюансы.

Так, те, кто поступил в предыдущие годы в вуз после ссуза или на вторую ступень получения высшего образования, а также на второе высшее, смогут доучиться: их отсрочки никто не лишит. Однако в будущем новой не дадут.

При этом поступившим в нынешнем году придется проходить призывные мероприятия – разумеется, тем, у кого уже были отсрочки на образование, то есть окончившим колледж или профлицей, а также пошедшим в магистратуру или аспирантуру. Вчерашних школьников, которые пока не использовали ни одной отсрочки, призывать не будут – им дадут возможность доучиться.

А после армии придется снова поступать?

Как пояснил глава главного управления профобразования Минобразования Сергей Касперович, по законодательству на прохождение службы в армии предоставляется специальный отпуск, аналогичный академическому. Предоставить его могут и первокурснику.

На время службы в армии место за студентом, магистрантом или аспирантом сохраняется. То есть после демобилизации он вернется на учебу без любых условий. Кроме того, получающие вторую ступень высшего образования смогут попытаться попасть на службу в резерве.

Что будет с теми, кто учится или работает за рубежом?

Отсрочка на учебу за рубежом также выдается лишь один раз, и после окончания учебы молодой человек должен будет явиться на мероприятия призыва.

Правда, что призывникам запретят покидать Беларусь?

Законодательно ограничивать выезд за рубеж могут в двух случаях: для уклонистов и для тех, кого не получается уведомить о призывных мероприятиях.

Всем же призывникам ограничивать выезд никто не будет: если они выполняют законодательство и являются на мероприятия призыва, то ездить в отпуск или на работу в другие страны смогут. Главное – вовремя приходить в военкомат.

А что будет с другими отсрочками?

Вносимые законом изменения касаются только отсрочек на образование. Все другие виды сохраняются, как и перечень медицинских противопоказаний к службе.

Так, если студента, магистранта или аспиранта этой осенью позовут на призывные мероприятия, то еще не факт, что он отправится служить: у него могут быть другие основания для отсрочки или плохое здоровье.

В целом же, по оценкам Минобороны, в осенний призыв благодаря закону «об отсрочках» дополнительно призовут около трех тысяч парней, в весенний — порядка полутора тысяч.


 
 
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Закон «об отсрочках», подписанный в среду президентом, пока не опубликован. Вопросов по реализации закона много: когда он начнет действовать,...
 
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