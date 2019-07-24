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«Ко мне идёт Людмила Зыкина. Я онемела!» А ещё её головные уборы есть у Бабкиной! Уникальная мастерица живёт в Солигорске
Источник материала: СТВ
Ежегодное украшение «Славянского базара» – город мастеров. А ещё это площадка для творчества и знакомства с новыми технологиями рукоделия. В этом году на фестивале в Витебске Минскую область представили более 20 народных мастеров. В программе
Раиса Александровна Раманеня – мастер по соломоплетению. Она, как никто другой, знает цену этого материала. Связана с ним с самого детства. Работа мастера начинается далеко не с идеи, и не с момента взятия в руки соломинки, а именно с поля.
Раиса Раманеня, народный мастер Беларуси, руководитель заслуженного любительского коллектива РБ студии декоративно-прикладного творчества «Белорусский сувенир»:
Соломоплетению – не одна тысяча лет. История начинается со старинных обрядов, связанных с культами хлеба и соломы. Предки верили в её силу и использовали природный материал во всех возможных эпостасях. Поэтому сегодня каждый мастер знает, как важно сохранить традиции и возродить то, что давно забыто.
Именно за возрождение и сохранение традиций народного искусства соломоплетения Раиса Александровна отмечена президентской премией. Профессиональный путь начался с детства. Примером стала бабушка – знаменитая тогда ткачиха. Мама научила доброте и щедрости. В 10 лет маленькая Раиса поступила в художественную школу имени Ахремчика. Потом прошла обучение в Бобруйском училище и университете культуры. Где научили рисовать и видеть красоту. Там же впервые в руки попала соломка.
Раиса Раманеня:
Раиса Раманеня:
Её творческий почерк узнают из сотен. Идеальные формы, нежность и необычайно золотистый цвет – будто подтверждение мягкого характера мастерицы.
Это чувствуют и дети, которые стремятся попасть к ней на занятие. Благодаря труду Раисы Александровны и постоянным победам на конкурсах самых высоких уровней, её коллектив «Белорусский сувенир» признан заслуженным.
Раиса Раманеня:
Я считаю, что всё то, чем мы сегодня занимаемся в центре детского творчества – это такое место (и наше, и другие), которое нужно сохранять и поддерживать. Потому что где ещё человеку оставаться человеком? Именно в таком – искусство, спорт. Как говорят аналитики, футурологи, учёные, социологи – за этим будущее. Если нас заменят машины, значит, нам, людям нужно будет заниматься искусством, спортом. И поэтому, конечно, очень важно сохранить всё это.
Раиса Раманеня – постоянный участник «Славянского базара». Её работы, представленные в городе мастеров, поражают самых знаменитых артистов. Этот год для мастерицы также победный. За соломенную куклу с васильковым акцентом жюри наградило первым местом.
Раиса Раманеня:
А потом, года через два уже Надежда Бабкина ко мне пришла покупать головные уборы. Это тоже так было – она с такой свитой, всё такое. Но я уже после Зыкиной свободнее себя чувствовала с Бабкиной. Она посмотрела всё, сказала: «Я беру это, это». Потом ещё на второй день пришла, принесла мне свой альбом с фотографиями, подписала, автограф оставила. Было очень приятно, конечно.
Талант видеть красоту и создавать её проходит через всю семью Раисы Раманени. Например, дочка увлеклась швейным делом, а сын перенял от мамы усидчивость и любое дело теперь доводит до конца. Но первые в списке помощников у мастерицы – её внуки.
Раиса Раманеня:
То есть мы на семена – рожь созревает, мы потом срезаем колосья. Вот он мне помогал. Другие люди помогают нам быть тем, кто мы есть, помогают нам быть, может быть, даже лучше. Мне повезло в этом плане, потому что я работаю с прекрасными коллегами, которые у нас в центре. И особенно большая удача в том, что у нас работает Николай Алексеевич Протасеня. Это замечательный человек, прекрасный мастер. Его человеческие качества, человеческие достоинства делают его незаменимым.
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«Ко мне идёт Людмила Зыкина. Я онемела!» А ещё её головные уборы есть у Бабкиной! Уникальная мастерица живёт в Солигорске
Ежегодное украшение «Славянского базара» – город мастеров. А ещё это площадка для творчества и знакомства с новыми технологиями рукоделия. В этом году на...
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