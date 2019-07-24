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Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президенту продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, гусеничном и полугусеничном ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь зашла и в целом о развитии «Гомсельмаша». Александр Лукашенко поручил разработать четкую стратегию, а также подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу.
– Я так понимаю, что растерянности нет на заводе.
– Я это знаю.
25 июля глава государства посетил Ветковскую детско-юношескую спортивную школу. В мае 2018 года здесь был введен в эксплуатацию блок плавательных бассейнов. Александр Лукашенко ознакомился с инфраструктурой, посетил тренировку воспитанников школы.
После Президент пообщался с жителями районного центра. Они хотели не столько задать вопросы или рассказать о проблемах, сколько поприветствовать Президента, поблагодарить его за приезд и все то, что делается в городе.
Не уехал из Ветковского района Александр Лукашенко и без подарков: на память главе государства преподнесли икону Святых покровителей Гомельщины, а также уникальное издание, посвященное ста визитам Президента в Гомельскую область.
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Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президенту продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе,...
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