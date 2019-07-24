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Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

25.07.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президенту продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе, гусеничном и полугусеничном ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Речь зашла и в целом о развитии «Гомсельмаша». Александр Лукашенко поручил разработать четкую стратегию, а также подчеркнул, что предприятие как можно скорее надо выводить на рентабельную работу.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

– Я так понимаю, что растерянности нет на заводе.
– Нет, растерянности нет. Коллектив готов работать. Единственная сейчас проблема – конечно, оборотные средства.
– Никто тебе подарков делать не будет.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

– Я это знаю.
– Если надо помочь, если ты 100 комбайнов завтра продаешь, что-то возвращаешь банку или в бюджет, конечно, тебе деньги одолжим. «Гомсельмаш» никто не загубит, «Гомсельмаш» был, есть и будет. «Гомсельмаш», МАЗ, БелАЗ, «Амкодор» и другие, хоть там частное это предприятие – это все белорусское, заводы будут эти сохранены. Поэтому в чем-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Но самое главное: сегодня взял рубль – завтра рубль и две копейки. Много не надо, но рубль две ты вернуть должен. Подарков не будет.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

25 июля глава государства посетил Ветковскую детско-юношескую спортивную школу. В мае 2018 года здесь был введен в эксплуатацию блок плавательных бассейнов. Александр Лукашенко ознакомился с инфраструктурой, посетил тренировку воспитанников школы.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

После Президент пообщался с жителями районного центра. Они хотели не столько задать вопросы или рассказать о проблемах, сколько поприветствовать Президента, поблагодарить его за приезд и все то, что делается в городе.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Не уехал из Ветковского района Александр Лукашенко и без подарков: на память главе государства преподнесли икону Святых покровителей Гомельщины, а также уникальное издание, посвященное ста визитам Президента в Гомельскую область.

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Александр Лукашенко про «Гомсельмаш»: В чём-то поможем, но это должно быть обосновано и разумно. Подарков не будет

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Новиков
 
 
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Президенту продемонстрировали несколько зерноуборочных комбайнов на газомоторном топливе,...
 
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