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Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси

25.07.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ФПБ будет проводить мониторинг применения Трудового кодекса, ведь именно с участием профсоюзов и разрабатывался документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси

Ими направлены 40 предложений, и каждое укрепляет защиту прав и социальных гарантий. Например, включена норма о продлении на максимальный срок контракта с тем, у кого не было взысканий. Работающие пенсионеры при увольнении смогут рассчитывать на выходное пособие. А вот штрафы, налагаемые на организацию, взыскивать с сотрудников больше не будут.

Также Федерация профсоюзов занялась вопросами защиты дистанционных работников. То есть тех, кто живет и трудится в Беларуси, но их наниматель находится заграницей.

Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сфера труда меняется, и очень активно меняется. Как говорят, сегодня идет уже (не наступает, а идет) четвертая техническая революция. Сегодня вы видите, что многие профессии могут в ближайшее время уйти в историю, а на их место придут совершенно другие формы занятости.

Сегодня эта гибкость труда – это тенденция всего мира, вот почему наш Трудовой кодекс сегодня это предусмотрел, это уже как норму определил.

Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси

Закон об изменениях в Трудовой кодекс Президент подписал на этой неделе. В силу он вступит через полгода после официального опубликования.

Рабочие отношения станут гибче и прозрачнее. Рассказываем, что изменилось в Трудовом кодексе

Люди в материале: Михаил Орда
 
 
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Новости Беларуси. ФПБ будет проводить мониторинг применения Трудового кодекса, ведь именно с участием профсоюзов и разрабатывался документ, сообщили в программе...
 
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