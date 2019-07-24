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Федерация профсоюзов будет мониторить применение Трудового кодекса в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ФПБ будет проводить мониторинг применения Трудового кодекса, ведь именно с участием профсоюзов и разрабатывался документ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ими направлены 40 предложений, и каждое укрепляет защиту прав и социальных гарантий. Например, включена норма о продлении на максимальный срок контракта с тем, у кого не было взысканий. Работающие пенсионеры при увольнении смогут рассчитывать на выходное пособие. А вот штрафы, налагаемые на организацию, взыскивать с сотрудников больше не будут.
Также Федерация профсоюзов занялась вопросами защиты дистанционных работников. То есть тех, кто живет и трудится в Беларуси, но их наниматель находится заграницей.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня эта гибкость труда – это тенденция всего мира, вот почему наш Трудовой кодекс сегодня это предусмотрел, это уже как норму определил.
Закон об изменениях в Трудовой кодекс Президент подписал на этой неделе. В силу он вступит через полгода после официального опубликования.
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Новости Беларуси. ФПБ будет проводить мониторинг применения Трудового кодекса, ведь именно с участием профсоюзов и разрабатывался документ, сообщили в программе...
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