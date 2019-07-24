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Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

25.07.2019 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Сейчас работы на месте ЧП продолжаются. Утром в одной из емкостей была ликвидирована утечка пропана.

Следователи выясняют причины схода цистерн с рельсов в Витебской области

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Олег Лобановский, начальник службы эксплуатации подвижного состава компании-оператора по транспортировке и дистрибуции сжиженного газа:
Я представитель собственника вагонов. Груз шел со станции Витьба. Это сборный, наверное, был эшелон. Шел на экспорт. Мы все счастливы, что не погибли люди, а все остальное мы сделаем.

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

На месте аварии работают спасатели, железнодорожники, газовщики и спецтехника. Задействованы три восстановительных поезда. Сошедшие с рельсов цистерны уже начали поднимать.

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Представитель собственника вагонов, попавших в аварию в Витебской области: «Счастливы, что не погибли люди, а всё остальное сделаем»

Люди в материале: Олег Лобановский
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Движение на участке железной дороги Орша – Витебск, где накануне с рельсов сошли цистерны грузового поезда, планируется восстановить в течение...
 
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