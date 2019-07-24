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Владимир Макей рассказал, что могло стать причиной нападения на белорусского дипломата в Анкаре

25.07.2019 16:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Турции: нападение на белорусского дипломата не связано с политикой

Известно, что советник нашего посольства в Анкаре Александр Поганшев подвергся нападению вечером 24 июля, когда возвращался домой с сыном. В него не менее пяти раз выстрелил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. К стрельбе в дипломата привела личная ссора.

Владимир Макей рассказал, что могло стать причиной нападения на белорусского дипломата в Анкаре

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Это связано, возможно, с каким-то неудовольствием нападавшего от поведения детей, которые играли во дворе. Возможно, из-за этого произошел психологический всплеск, который привел к такому исходу.

Пока проводится тщательное расследование. Турецкая сторона моментально задействовала все соответствующие структуры для проведения этого расследования. На наш взгляд за этим нет никакой политической подоплеки. Министр иностранных дел Турции господин Чавушоглу сразу же связался со мной, проинформировал об этом инциденте.

Нападавший покончил с собой. Раненому белорусу сделали операцию: четыре попавшие в него пули не задели жизненно важные органы. Дипломат находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом.

Люди в материале: Александр Поганшев, Владимир Макей
 
 
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Новости Беларуси. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава МИД Турции: нападение на...
 
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