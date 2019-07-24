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Владимир Макей рассказал, что могло стать причиной нападения на белорусского дипломата в Анкаре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что советник нашего посольства в Анкаре Александр Поганшев подвергся нападению вечером 24 июля, когда возвращался домой с сыном. В него не менее пяти раз выстрелил психически неуравновешенный человек, бывший военнослужащий. К стрельбе в дипломата привела личная ссора.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Пока проводится тщательное расследование. Турецкая сторона моментально задействовала все соответствующие структуры для проведения этого расследования. На наш взгляд за этим нет никакой политической подоплеки. Министр иностранных дел Турции господин Чавушоглу сразу же связался со мной, проинформировал об этом инциденте.
Нападавший покончил с собой. Раненому белорусу сделали операцию: четыре попавшие в него пули не задели жизненно важные органы. Дипломат находится в стабильном состоянии, хотя и тяжелом.
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Новости Беларуси. Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава МИД Турции: нападение на...
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