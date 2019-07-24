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Пули не задели жизненно важные органы белорусского дипломата в Турции
25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Четыре пули, которые ранили советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева на улице Анкары, не задели жизненно важные органы. Врачи успешно прооперировали дипломата. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также рассказал о вероятной причине происшествия.
В полиции Анкары также сообщили, что сын дипломата не пострадал.
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о вероятной причине происшествия.
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