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Пули не задели жизненно важные органы белорусского дипломата в Турции

25.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Четыре пули, которые ранили советника посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева на улице Анкары, не задели жизненно важные органы. Врачи успешно прооперировали дипломата. Об этом сегодня сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он также рассказал о вероятной причине происшествия.
 
«Это связано, возможно, с каким-то неудовольствием нападавшего поведением детей, которые играли во дворе и, возможно, из-за этого произошел психологический всплеск, который привел к такому исходу», – отметил Макей.

Нападение произошло вечером в районе, где расположено большое число дипломатических представительств разных стран. Стрелял отставной турецкий военный, когда работник консульства шел по улице с сыном. О том, что в произошедшем нет политического мотива, заявил и губернатор Анкары Васип Сахин. 
  
«Сейчас он находится в отделении хирургии. Врачи делают все необходимое. Даст бог, он скоро выздоровеет. А полковник в отставке, которого мы считаем виновником этого нападения, совершил самоубийство в квартире своей сестры. Согласно первым данным, в этом инциденте нет политических мотивов. Но полицейские изучают все до мелочей. Расследование будет продолжено под надзором наших прокуроров», – сказал он.

В полиции Анкары также сообщили, что сын дипломата не пострадал.



 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о вероятной причине происшествия.
 
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