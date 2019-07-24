На Мядельщину пришла зима: сильный град уничтожил огороды, разбил окна и теплицы

Региональной газете »: Местный житель Петр рассказал «»:





- Зима пришла в Будслав посреди лета. Град размером с яйцо! Так намело, что едва дом открыли. В огороде все побило, одни дудки остались, листья с деревьев посрывало. Теплицы вон как побило, окна у людей разбивты. Ничего в огороде не осталось, вот какая беда!

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Пострадали и деревни в Мядельском районе.





Напомним, сегодня синоптики в связи с грозами объявили на вторую половину дня оранжевый уровень опасности.















