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Прибыль Nissan упала на 95%. Автоконцерн уволит больше 12 тысяч сотрудников

25.07.2019 16:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Японский автопроизводитель Nissan в ближайшие годы сократит 12,5 тысячи сотрудников по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании о финансовых результатах за апрель-июнь 2019 года.

Во втором квартале чистая прибыль Nissan упала на 94,5% — до 6,4 миллиарда японских иен (59 миллионов долларов). В компании это объяснили сокращением продаж (во втором квартале они упали на 6% до 1,23 миллиона машин), ростом затрат на сырье, валютными колебаниями и инвестициями, направленными на соответствие нормативным стандартам.

Для повышения эффективности Nissan планирует снизить производственные мощности по всему миру и сократить линейку продуктов на 10% к началу 2023 года. Кроме того, в рамках оптимизации производства компания к этому же сроку уволит сотрудников.


В 2018 году в Японии был арестован Карлос Гон, возглавлявший Nissan с начала 2000-х годов. Его обвинили в занижении размера своих премий в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовании активов компании в личных целях. 

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 миллионов иен (примерно 4,5 миллиона долларов).
 
 
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Японский автопроизводитель Nissan в ближайшие годы сократит 12,5 тысячи сотрудников по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании о финансовых результатах за...
 
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