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Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом
Источник материала: Партизан
XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут жестким экзаменом для белорусского спорта, заявил Лукашенко во время посещения блока плавательных бассейнов Ветковской детско-юношеской спортивной школы.
Лукашенко отметил, что спортивные объекты в городах, в том числе и в Ветке, должны использоваться не только для занятий физкультурой, но и для отбора и подготовки спортсменов.
"Мы же создаем, деньги тратим большие. Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? Пусть вас не успокаивают Европейские игры. Токио на носу. Это для вас всех будет жесточайший экзамен", - цитирует его БелТА
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XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут жестким экзаменом для белорусского спорта, заявил Лукашенко во время посещения блока плавательных бассейнов Ветковской...
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