Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом

Лукашенко отметил, что спортивные объекты в городах, в том числе и в Ветке, должны использоваться не только для занятий физкультурой, но и для отбора и подготовки спортсменов.





"Мы же создаем, деньги тратим большие. Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? Пусть вас не успокаивают Европейские игры. Токио на носу. Это для вас всех будет жесточайший экзамен", - цитирует его БелТА



















