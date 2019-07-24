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Лукашенко: Олимпиада в Токио будет жестким экзаменом

25.07.2019 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут жестким экзаменом для белорусского спорта, заявил Лукашенко во время посещения блока плавательных бассейнов Ветковской детско-юношеской спортивной школы.

Лукашенко отметил, что спортивные объекты в городах, в том числе и в Ветке, должны использоваться не только для занятий физкультурой, но и для отбора и подготовки спортсменов. 

"Мы же создаем, деньги тратим большие. Мы хоть по одному зернышку отсюда что-то имеем? Пусть вас не успокаивают Европейские игры. Токио на носу. Это для вас всех будет жесточайший экзамен", - цитирует его БелТА
 
 
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XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут жестким экзаменом для белорусского спорта, заявил Лукашенко во время посещения блока плавательных бассейнов Ветковской...
 
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