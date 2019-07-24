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В России снова разрешили ввозить наши яблоки. Не останемся ли мы без фруктов и не вырастут ли цены?

25.07.2019 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россельхознадзор отменил ранее введенные ограничения на ввоз отечественных яблок. Белорусы забеспокоились: не останутся ли они без своих фруктов и не отразится ли это на их цене, ведь наши яблоки даже сейчас значительно дороже польских. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли успокоили: без яблок Беларусь не останется, а дороже они, говорят, потому, что натуральные и качественные.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Сейчас в магазинах разница в цене на отечественные и, скажем, польские яблоки существенная. Наши стоят 2 — 2,5 рубля за килограмм, а те, что из Польши — по 1,2 -1,6 рубля. При этом польских и фруктов из других стран больше сортов, чем отечественных.

С 24 июля Россельхознадзор снял ограничения на ввоз белорусских яблок в Россию. Не вывезут ли все наши фрукты туда, ведь, по словам белорусских фермеров, которые занимаются их выращиванием, там платят больше, чем здесь? Кроме того, интерес россиян к нашим яблокам может спровоцировать их подорожание, они ведь и так не дешевые.

Артур Карпович, первый замминистра МАРТ возразил по поводу того, что отечественные фрукты дорогие. «Ну, 2 рубля умножьте на 30 дней… Это не такие большие деньги», подсчитал замминистра исходя из расчетов килограмм на день.

— Польские яблоки дешевле, возможно, потому, что с прошлого урожая, — объяснил их низкую стоимость Артур Карпович. — Мы в прошлом году детально занимались яблоками, разбирались в ценах. Действительно польские яблоки продавались с прошлого года. У нас были уже свежие. Поэтому они были дешевле.

Чиновник заверил, что Беларусь без своих яблок не останется.

Для этого у нас есть стабилизационные фонды, куда закладываются в том числе и яблоки на осенне-зимний период с сентября по май, поэтому никакого ажиотажа здесь не будет. А если и будет, то мы готовы его снять, — сказал Артур Карпович.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ добавила, что «в этом году в сравнение с прошлыми в стабфонды были учтены объемы всех торговых сетей страны. То есть по всем магазинам потребность в яблоках будет удовлетворена на протяжение года».

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В МАРТ рассказали, как будут обеспечивать белорусов отечественными яблоками в этом году.
 
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