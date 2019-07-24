В Минске вынесли приговор мужчине, который незаконно строил и продавал дома в столице

Источник материала: Tut.by

В Минске осудили мужчину, который 15 лет занимался незаконной предпринимательской деятельностью, сообщает Генпрокуратура. Он покупал участки в столице, строил на них дома и продавал, что обогатило его более чем на 2,4 миллиона рублей.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

С апреля 1999 года по июль 2014 года мужчина вместе со своим партнером покупали ветхие жилые дома и земельные участки на территории усадебной застройки Минска, сносили их и строили на их месте новых. Впоследствии мужчина продавал квартиры в возведенных домах, а также земельные участки. Кроме того, он оказывал услуги в организации строительства жилых домов.

Действия незарегистрированного предпринимателя обогатили его более чем на 2,4 млн рублей, что было квалифицировано как получение нелегального дохода в особо крупном размере, сообщает прокуратура.

В ходе разбирательства мужчина свою вину в незаконной предпринимательской деятельности не признал. Но суд вынес обвинительный приговор: мужчина осужден по ч.2 ст. 233 УК к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 5 лет.

— Незаконная предпринимательская деятельность вредит не только тем людям, которые стали жертвами при сознательном или несознательном взаимодействии с ней, но и самим нарушителям. Участвуя в таком бизнесе, человек рискует своими деньгами и свободой, наносит серьезный вред экономике страны. Часто люди занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, чтобы уклониться от уплаты налогов. Это препятствует поступлению денег в государственную казну, вынуждает правительство поднимать налог на прибыль, а банки — повышать процентную ставку, — сообщает Генпрокуратура.