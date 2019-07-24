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Осенью в армию дополнительно призовут около 3 тыс. человек

25.07.2019 17:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Осенью в армию дополнительно призовут около 3 тыс. человек
Фото из открытых источников

После вступления в силу поправок в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства прогнозируется увеличение числа призванных в армию молодых людей: осенью до 2,5-3 тыс., весной - до 1,5 тыс.

Осенью в армию дополнительно призовут около 3 тыс. человек Кнут для призывника. Почему новый закон о службе не решит всех проблем

Об этом сегодня журналистам сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Шкиренко, отвечая на вопрос о прогнозах по увеличению количества призванных в армию после вступления в силу закона, отметил, что речь на данный момент идет о расчетных, приблизительных цифрах. "В среднем осенью до порядка 2,5-3 тыс. и весной до 1,5 тыс. человек", - сказал он.

"Цифры прогнозные, потому что состояние здоровья с каждым годом у людей ухудшается, возникают другие отсрочки. Первый призыв, проведенный по закону, который вступит в силу, покажет", - сказал Александр Шкиренко.

Эксперты разъяснили нюансы призыва по новому законодательству. Так, консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Мурашов напомнил, что закон предусматривает сохранение ранее предоставленных отсрочек. То есть, если молодой человек поступил в институт в прошлом году, он может доучиться и получить диплом.

После вступления в силу закона, а его действие распространится в том числе на тех, кто поступил в этом году, молодые люди смогут либо воспользоваться своим правом на отсрочку, либо взять отпуск для прохождения службы. Место в учебном заведении за ним сохранят.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Фото из открытых источников После вступления в силу поправок в законы по вопросам эффективного функционирования...
 
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