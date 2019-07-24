В Германии во время замены колеса погиб дальнобойщик из Беларуси: его зажало между автомобилями

Источник материала: Tut.by

В немецком городе Хильдесхайм (Нижняя Саксония) в аварии погиб белорусский дальнобойщик, сообщает NDR.de со ссылкой на местную полицию.





Авария произошла в Германии во вторник, 23 июля в 7.20 на трассе А7, возле поворота к деревне Дриспенштедт, что недалеко от города Хильдесхайм.

На обочине дороги стоял автопоезд, водитель которого менял пробитое колесо. Его безопасность обеспечивали два офицера полиции, они выставили патрульный автомобиль на первой полосе трассы и оградили это место маячками.

В этом же направлении по дороге ехал грузовик, водитель которого, возможно, не заметил опасное место и врезался в патрульную машину, которая от удара въехала в припаркованную фуру. Между автомобилем полиции и стоящим грузовиком находился дальнобойщик, которого зажало транспортными средствами.

Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался. Дальнобойщиком оказался 36-летний белорус, который работал на компанию Girteka Logistics, главный офис которой находится в Вильнюсе.



































В Girteka Logistics AUTO.TUT.BY рассказали, что водитель работал в компании около года, претензий к выполнению его обязанностей у руководства фирмы не возникало. Так как полиция сейчас ведет расследование произошедшей аварии, разглашать информацию о нем на предприятии отказались.

— Мы все очень потрясены произошедшим, сложно поверить в такое трагическое стечение обстоятельств. Мы обязательно поможем семье, позаботимся о том, чтобы погибший был привезен на родину, окажем финансовую поддержку. На данный момент точную сумму мы огласить не можем, но в любом случае жизнь человека не может быть оценена никакими деньгами. Мы приносим наши искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам, — сказали в Girteka Logistics.