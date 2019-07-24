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Драка и громкие хлопки: двое мужчин задержаны по подозрению в стрельбе на вокзале в Бельгии

25.07.2019 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Драка и громкие хлопки: двое мужчин задержаны по подозрению в стрельбе на вокзале в Бельгии

Перед кассами в здании вокзала между мужчинами возник конфликт, который завершился двумя громкими хлопками. Услышав эти звуки, пассажиры запаниковали и стали выбегать на улицу.

К месту происшествия прибыли правоохранители. Двое подозреваемых взяты под стражу. Ведется расследование.

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Новости Бельгии. Два человека задержаны после инцидента с дракой и предполагаемой стрельбой на железнодорожном вокзале в курортном бельгийском городе Остенде,...
 
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