|
Как рассчитывают размер платы за арендное жильё?
Источник материала: СТВ
Об арендном жилье говорили в программе
Как рассчитывается размер платы за арендное жильё? Есть определённые коэффициенты, которые устанавливаются Мингорисполкомом в зависимости от экономико-планировочных зон столицы. Где подробнее познакомиться с информацией о ценах и зонировании?
Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об арендном жилье говорили в программе «Большой город». Как рассчитывается размер платы за арендное жильё? Есть определённые коэффициенты, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)