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Как рассчитывают размер платы за арендное жильё?

25.07.2019 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».

Как рассчитывается размер платы за арендное жильё? Есть определённые коэффициенты, которые устанавливаются Мингорисполкомом в зависимости от экономико-планировочных зон столицы. Где подробнее познакомиться с информацией о ценах и зонировании?

Как рассчитывают размер платы за арендное жильё?

Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Формула расчёта арендной платы довольно-таки простая. Это общую площадь жилого помещения умножаем на 20% базовой величины и на коэффициент экономико-планировочной зоны. Решением Мингорисполкома от 30.06.2016 №1878 наш город поделён на 5 экономико-планировочных зон: от центра ближе к кольцевой – первая, вторая и так далее. И соответствующим решением Мингорисполкома каждой этой зоне присвоен свой коэффициент для расчёта арендной платы.

Понятно, что жильё в центре всегда будет пользоваться повышенным спросом, поэтому для 1-ой экономико-планировочной зоны применяется коэффициент 1,5. А те квартиры, которые находятся ближе к кольцевой, в отношении них арендная плата рассчитывается с коэффициентом 0,5.

Как рассчитывают размер платы за арендное жильё?

Люди в материале: Анастасия Попкова
 
Теги: знакомства
 
 
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Об арендном жилье говорили в программе «Большой город». Как рассчитывается размер платы за арендное жильё? Есть определённые коэффициенты, которые...
 
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