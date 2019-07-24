ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ракетного крейсера, состояние которого ужаснуло Зеленского, снимут вооружение и оборудование

25.07.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», плачевному состоянию которого недавно ужаснулся украинский лидер Владимир Зеленский, будут демилитаризовать. Об этом сообщает Национальный промышленный портал со ссылкой на УМП.


Фото: wikipedia.org

По словам генерального директора «Николаевского судостроительного завода» Валерия Калашникова, уже есть соответствующее распоряжение и скоро начнутся работы. С крейсера будет снято вооружение и оборудование, которое в будущем планируется использовать на других кораблях ВМС Украины.

«Я его еще не видел, но точно, на 100 процентов знаю, что поручение по демилитаризации недостроенного крейсера „Украина“ уже подписано. Это будет не разбазаривание, а четкий процесс демилитаризации. Демонтированное вооружение и оборудование будет установлено на кораблях ВМС», — отметил Калашников.

Процесс должен занять около трех лет. Кроме работников Николаевского судостроительного завода будут привлечены и сотрудники других предприятий.

Напомним, что ракетный крейсер «Украина» (бывший «Комсомолец», бывший «Адмирал флота Советского Союза Лобов») был спущен на воду в 1990 году. Достраивать его не стали из-за нехватки средств.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пули не задели жизненно важные органы белорусского дипломата в Турции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика