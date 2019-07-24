С ракетного крейсера, состояние которого ужаснуло Зеленского, снимут вооружение и оборудование

Источник материала: Tut.by

Недостроенный ракетный крейсер «Украина», плачевному состоянию которого недавно ужаснулся украинский лидер Владимир Зеленский, будут демилитаризовать. Об этом сообщает Национальный промышленный портал со ссылкой на УМП .



Фото: wikipedia.org

По словам генерального директора «Николаевского судостроительного завода» Валерия Калашникова, уже есть соответствующее распоряжение и скоро начнутся работы. С крейсера будет снято вооружение и оборудование, которое в будущем планируется использовать на других кораблях ВМС Украины.

«Я его еще не видел, но точно, на 100 процентов знаю, что поручение по демилитаризации недостроенного крейсера „Украина“ уже подписано. Это будет не разбазаривание, а четкий процесс демилитаризации. Демонтированное вооружение и оборудование будет установлено на кораблях ВМС», — отметил Калашников.

Процесс должен занять около трех лет. Кроме работников Николаевского судостроительного завода будут привлечены и сотрудники других предприятий.

Напомним, что ракетный крейсер «Украина» (бывший «Комсомолец», бывший «Адмирал флота Советского Союза Лобов») был спущен на воду в 1990 году. Достраивать его не стали из-за нехватки средств.