В Рогачеве женщину-пешехода сбила машина

Источник материала: Tut.by

Днем 24 июля на пешеходном переходе в Рогачеве машина сбила 42-летнего пешехода. Водитель сам доставил пострадавшую в больницу, сообщает пресс-служба ГАИ Гомельской области.





В 13.30 60-летний водитель автомобиля Renault Scenic двигался по улице Смиридовича (со стороны Горбатого в направлении Дзержинского), а при пересечении улицы Луначарского совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода.





Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.

В результате получила травмы, с которыми водитель самостоятельно отвез женщину в больницу, пострадавшую госпитализировали.