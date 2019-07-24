|
В Рогачеве женщину-пешехода сбила машина
Источник материала: Tut.by
Днем 24 июля на пешеходном переходе в Рогачеве машина сбила 42-летнего пешехода. Водитель сам доставил пострадавшую в больницу,
В 13.30 60-летний водитель автомобиля Renault Scenic двигался по улице Смиридовича (со стороны Горбатого в направлении Дзержинского), а при пересечении улицы Луначарского совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода.
Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой.
В результате получила травмы, с которыми водитель самостоятельно отвез женщину в больницу, пострадавшую госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель сам доставил пострадавшую в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)