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Белорусская певица развелась и написала об этом рэп. Послушайте его прямо сейчас
Источник материала: Tut.by
Минская певица и солистка музыкального шоу «Сам Шазам» Марина Shuga выпустила клип на песню «Бывший». Девушка называет его первым женским диссом в белорусской музыке. А что думаете вы?
— Мне полегчало, когда я выпустила эту песню, когда я смогла проговорить все, что меня мучило. После семи лет брака развод стал для меня настоящим потрясением, и если бы не творчество, я не знаю, как бы я с этим справилась. В какой-то степени «Бывший» — это манифест женской самостоятельности и girl’s power, — рассказывает сама Марина.
Продакшен клипа делал молодой минский видеограф Артур Раткевич. Продюсировала работу певица самостоятельно. Песня была записана на студии Tone Twins. Все актрисы клипа — подруги Марины, которые, чтобы поддержать девушку, включили на максимум весь внутренний свэг.
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Клип «Бывший» - это первый женский дисс в белорусской музыке.
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